Кабмин ввел ежегодную премию в 200 тысяч гривен для энергетиков: кто сможет получить

Энергетика
32
Премия станет ежегодным государственным отличием за профессионализм и вклад в работу энергетической отрасли
Кабинет Министров ввел ежегодную Премию для работников энергетической отрасли. Соответствующее решение предусматривает присуждение до 50 вознаграждений ежегодно в размере 200 тыс. грн каждое.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Условия и финансирование премии

Согласно решению правительства, премия станет ежегодным государственным отличием за профессионализм и вклад в работу энергетической отрасли. Финансирование будет производиться за счет средств государственного бюджета.
«Люди, которые работают круглосуточно, несмотря на морозы и снег, восстанавливают сети после обстрелов и обеспечивают города и общины светом и теплом, часто рискуя собственной жизнью, заслуживают высочайшего признания и вознаграждения», — отметила глава правительства.

Дополнительные выплаты энергетикам

Премьер-министр напомнила, что с начала года для работников ремонтных бригад энергетической отрасли уже введены ежемесячные доплаты.
По ее словам, новая премия станет дополнительной формой государственной поддержки работников энергетики.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что работники, привлеченные к возобновлению энергосистемы, будут получать ежемесячно 20 тыс. грн доплаты к зарплате с января по март. Доплату получают работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и «Укрзализныци», непосредственно вовлеченных в аварийно-восстановительные работы.
Первые выплаты должны быть начислены в феврале.
Мэр столицы Виталий Кличко также сообщал, что КП «Киевтеплоэнерго» в январе выплатило 44 млн грн работникам, возвращающим тепло киевлянам. Кроме того, Киев выплачивает по 50 тысяч гривен семьям работников, погибших при ликвидации последствий российских атак.
По материалам:
Finance.ua
