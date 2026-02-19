Кабмин ввел ежегодную премию в 200 тысяч гривен для энергетиков: кто сможет получить Сегодня 10:07 — Энергетика

Премия станет ежегодным государственным отличием за профессионализм и вклад в работу энергетической отрасли

Кабинет Министров ввел ежегодную Премию для работников энергетической отрасли. Соответствующее решение предусматривает присуждение до 50 вознаграждений ежегодно в размере 200 тыс. грн каждое.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Условия и финансирование премии

Согласно решению правительства, премия станет ежегодным государственным отличием за профессионализм и вклад в работу энергетической отрасли. Финансирование будет производиться за счет средств государственного бюджета.

«Люди, которые работают круглосуточно, несмотря на морозы и снег, восстанавливают сети после обстрелов и обеспечивают города и общины светом и теплом, часто рискуя собственной жизнью, заслуживают высочайшего признания и вознаграждения», — отметила глава правительства.

Дополнительные выплаты энергетикам

Премьер-министр напомнила, что с начала года для работников ремонтных бригад энергетической отрасли уже введены ежемесячные доплаты.

По ее словам, новая премия станет дополнительной формой государственной поддержки работников энергетики.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что работники, привлеченные к возобновлению энергосистемы, будут получать ежемесячно 20 тыс. грн доплаты к зарплате с января по март. Доплату получают работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и «Укрзализныци», непосредственно вовлеченных в аварийно-восстановительные работы.

Мэр столицы Виталий Кличко также сообщал , что КП «Киевтеплоэнерго» в январе выплатило 44 млн грн работникам, возвращающим тепло киевлянам. Кроме того, Киев выплачивает по 50 тысяч гривен семьям работников, погибших при ликвидации последствий российских атак.

