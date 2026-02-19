0 800 307 555
Украина может стать хабом для американского сжиженного газа

Энергетика
1
Денис Шмигаль и министр энергетики США Крис Райт
Украина и США договорились работать над новым энергетическим соглашением — Energy Deal.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром энергетики США Крисом Райтом.

Поставки американского СПГ

Одним из ключевых направлений сотрудничества определены поставки американского сжиженного природного газа (СПГ).
Как отмечается, наиболее эффективный инструмент для этого — Вертикальный газовый коридор — уже имеющийся маршрут, пропускная способность которого может быть дополнительно расширена.

Использование ГТС и подземных хранилищ

Отдельное внимание стороны уделили использованию украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа.
Стратегическое партнерство в этой сфере может обеспечить дополнительные возможности для США в поставках СПГ в регион, особенно учитывая ожидаемый поэтапный отказ от российского газа.

Сотрудничество в ядерной энергетике

Еще одним направлением определено развитие сотрудничества в области ядерной энергетики. Украина заинтересована во внедрении передовых американских технологий и решениях, предлагаемых ядерным сектором США.
«Благодарен Соединенным Штатам за чрезвычайно важную поддержку», — отметил Денис Шмыгаль по итогам встречи.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на главу Правления НЭК «Укрэнерго» Виталия Зайченко писал, что Украине требуется 9,5 ГВт новой генерации. Примерная стоимость создания таких мощностей превышает 8 млрд евро.
По материалам:
Finance.ua
