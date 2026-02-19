Украина может стать хабом для американского сжиженного газа Сегодня 10:32 — Энергетика

Денис Шмигаль и министр энергетики США Крис Райт

Украина и США договорились работать над новым энергетическим соглашением — Energy Deal.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром энергетики США Крисом Райтом.

Поставки американского СПГ

Одним из ключевых направлений сотрудничества определены поставки американского сжиженного природного газа (СПГ).

Как отмечается, наиболее эффективный инструмент для этого — Вертикальный газовый коридор — уже имеющийся маршрут, пропускная способность которого может быть дополнительно расширена.

Использование ГТС и подземных хранилищ

Отдельное внимание стороны уделили использованию украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа.

Стратегическое партнерство в этой сфере может обеспечить дополнительные возможности для США в поставках СПГ в регион, особенно учитывая ожидаемый поэтапный отказ от российского газа.

Сотрудничество в ядерной энергетике

Еще одним направлением определено развитие сотрудничества в области ядерной энергетики. Украина заинтересована во внедрении передовых американских технологий и решениях, предлагаемых ядерным сектором США.

«Благодарен Соединенным Штатам за чрезвычайно важную поддержку», — отметил Денис Шмыгаль по итогам встречи.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на главу Правления НЭК «Укрэнерго» Виталия Зайченко писал , что Украине требуется 9,5 ГВт новой генерации. Примерная стоимость создания таких мощностей превышает 8 млрд евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.