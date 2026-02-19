Украине требуется 9,5 ГВт новой генерации: «Укрэнерго» оценило потребность в инвестициях Сегодня 09:45 — Энергетика

Из-за разрушения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов в Украине в ближайшие годы будет сохраняться стабильный спрос на новые генерирующие мощности.

Об этом в ходе встречи с предпринимателями в рамках заседания СEO Club заявил глава Правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Какие мощности нужны энергосистеме

По словам Зайченко, энергосистема Украины в ближайшее время потребует ориентировочно 9,5 ГВт новой генерации.

Она включает:

высокоманевренную газовую генерацию;

тепловые электростанции на биотопливе;

установки хранения энергии;

«зеленую» генерацию.

Оптимальный энергетический баланс будет отличаться в зависимости от региона. Его будут формировать с учетом географических условий, потенциала солнечной и ветровой генерации, а также возможностей передачи электроэнергии от атомных электростанций. В части областей целесообразнее развивать возобновляемую энергетику, в других — газопоршневые и газотурбинные установки.

Ориентировочная стоимость создания таких мощностей превышает 8 млрд евро.

«Задача государства сейчас — создать условия для привлечения инвестиций в создание этих электростанций», — заявил глава «Укрэнерго».

В качестве примера эффективного сотрудничества государства и бизнеса в энергетике Зайченко назвал долгосрочные спецаукционы по предоставлению вспомогательных услуг. Благодаря проведенным в 2004—2025 годах четырем специальным аукционам в энергосистеме Украины уже появилось 464 МВТ совершенно новой высокоманевренной генерации, которая существенно помогает энергетикам проходить периоды пиковых нагрузок.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Группа ДТЭК оценивает общую стоимость восстановления поврежденных российскими атаками энергетических мощностей в €300 млн и сейчас ищет €150 млн внешнего финансирования, чтобы вовремя подготовиться к отопительному сезону 2026−2027 годов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.