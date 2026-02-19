0 800 307 555
Украине требуется 9,5 ГВт новой генерации: «Укрэнерго» оценило потребность в инвестициях

Энергетика
47
Из-за разрушения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов в Украине в ближайшие годы будет сохраняться стабильный спрос на новые генерирующие мощности.
Об этом в ходе встречи с предпринимателями в рамках заседания СEO Club заявил глава Правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Какие мощности нужны энергосистеме

По словам Зайченко, энергосистема Украины в ближайшее время потребует ориентировочно 9,5 ГВт новой генерации.
Она включает:
  • высокоманевренную газовую генерацию;
  • тепловые электростанции на биотопливе;
  • установки хранения энергии;
  • «зеленую» генерацию.
Оптимальный энергетический баланс будет отличаться в зависимости от региона. Его будут формировать с учетом географических условий, потенциала солнечной и ветровой генерации, а также возможностей передачи электроэнергии от атомных электростанций. В части областей целесообразнее развивать возобновляемую энергетику, в других — газопоршневые и газотурбинные установки.
Ориентировочная стоимость создания таких мощностей превышает 8 млрд евро.
«Задача государства сейчас — создать условия для привлечения инвестиций в создание этих электростанций», — заявил глава «Укрэнерго».
В качестве примера эффективного сотрудничества государства и бизнеса в энергетике Зайченко назвал долгосрочные спецаукционы по предоставлению вспомогательных услуг. Благодаря проведенным в 2004—2025 годах четырем специальным аукционам в энергосистеме Украины уже появилось 464 МВТ совершенно новой высокоманевренной генерации, которая существенно помогает энергетикам проходить периоды пиковых нагрузок.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Группа ДТЭК оценивает общую стоимость восстановления поврежденных российскими атаками энергетических мощностей в €300 млн и сейчас ищет €150 млн внешнего финансирования, чтобы вовремя подготовиться к отопительному сезону 2026−2027 годов.
По материалам:
Finance.ua
