Украина ответила на обвинения Венгрии: кто действительно виноват в остановке транзита по «Дружбе»
Украина объяснила причины остановки транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» после заявлений Венгрии о прекращении поставок дизельного топлива. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что перебои связаны с российскими обстрелами энергетической инфраструктуры, а не с политическими решениями Киева.
Причина остановки транзита
В МИД отметили, что транспортировка нефти была приостановлена из-за повреждения оборудования нефтепровода «Дружба» в результате российских обстрелов. В день инцидента венгерскую сторону проинформировали о причинах перебоев.
«Венгрия не говорит об этом, но обвиняет Украину… Причина перебоя со снабжением — это вина россии, а Украина выполняет все обязательства по договорам и санкционной политике», — добавил спикер ведомства Георгий Тихий.
Отдельно чиновник отметил, что Киев постоянно находится в связи с Еврокомиссией и венгерскими органами по этому вопросу.
В МИД также напомнили, что россияне регулярно атакуют нефтегазовую инфраструктуру — это более 1 300 ракет и дронов в прошлом году.
Можно ли избавиться от «зависимости» от россии
Тихий напомнил, что исключения для Будапешта в рамках Евросоюза предоставили временно — у страны было время на диверсификацию, а реальных оснований сохранять зависимость от российских энергоресурсов нет.
Более того, другие европейские страны убеждены, что возможности изменить поставщика нефти и газа существуют.
«От некоторых стран Европы мы не видим попыток это исправить, а остаются попытки сохранить «зависимость» (от российских энергоресурсов. — Ред.), — добавил спикер МИД Украины.
Заявления Венгрии и Словакии
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что поставки дизельного топлива в Украину на паузе, пока работа «Дружбы» не будет возобновлена. Однако причин для волнения должностное лицо не видит — страна якобы еще имеет запасы нефти на 96 дней.
Такую «инициативу» поддержали в Словакии, премьер-министр которой Роберт Фицо объявил об остановке экспорта в Украину из НПЗ Slovnaft. Теперь его продукция будет направлена исключительно для внутреннего рынка.
