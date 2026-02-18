0 800 307 555
ру
Венгрия заявила, что прекращает поставки дизельного топлива в Украину

Энергетика
2
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода «Дружба».
Заявление Сийярто в среду приводит Index.

Причина решения Будапешта

Сийярто докладывал на заседании правительства в среду о ситуации со снабжением нефти в Венгрию после того, как поставки по нефтепроводу «Дружба» прекратились.
Он заявил, что поставки нефти до сих пор не возобновлены «по решению Украины» и назвал это «чисто политическим решением».
«Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и они не будут продолжены, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу „Дружба“. На этом мы остановимся», — сказал Сийярто.

Запасы и альтернативные маршруты

По словам венгерского министра, у страны сейчас есть стратегические запасы нефти, которых хватит на 96 дней, поэтому в краткосрочной перспективе нет причин для беспокойства.
Также Сийярто сообщил, что венгерская компания MOL заказала первые партии российской нефти, которые будут транспортироваться в Венгрию по морскому пути через Хорватию.

Комментарий Словакии

Как пишет издание Dennik N, премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что Украина намеренно затягивает восстановление поврежденного участка нефтепровода «Дружба» из-за якобы политического решения президента Украины Владимира Зеленского.
«Если подтвердится наше подозрение, что речь идет о политическом шантаже, он (Зеленский. — Ред.) постепенно потеряет нашу поддержку», — заявил Фицо.
Чиновник не исключает, что поврежденный участок нефтепровода «Дружба» в Бродах уже отремонтировали, и намерен обратиться в Европейскую комиссию с просьбой проверить ситуацию.
Министр экономики Словакии Дениса Сакова утверждает, что Украина несколько раз меняла дату завершения ремонта поврежденного российским обстрелом участка нефтепровода «Дружба». По ее данным, ранее говорилось о возобновлении поставок нефти 18 февраля, а теперь речь идет о 20 февраля.
По материалам:
Європейська правда
Дизель
