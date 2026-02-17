0 800 307 555
Нафтогаз получил €85 млн из-за ЕБРР на импорт газа для отопительного сезона

Энергетика
1
Председатель правления НАК «Нефтегаз Украины» Сергей Корецкий
Группа «Нафтогаз» подписала грантовое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму €85 млн.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Финансирование предоставляется через механизмы сотрудничества ЕБРР с донорами и направлено на оперативное реагирование на неотложные потребности энергосектора Украины.
«Благодарю правительства Норвегии, фонда NORAD и ЕБРР за, как всегда, своевременную и важную поддержку», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Куда направят средства

Грант предоставляется благодаря договоренностям между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стером и будет направлен на закупку дополнительных объемов импортного газа, чтобы частично компенсировать потери собственной добычи в результате российских атак.
«Грант будет направлен на финансирование закупки импортного природного газа для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона», — уточнили в Нафтогазе.
Управляющий директор ЕБРР в Украине и Молдове Арвид Тюркнер заявил, что этот вклад поможет Нафтогазу оперативно реагировать на вполне реальные вызовы, с которыми этой зимой сталкивается энергетическая система Украины.
«Обеспечивая возможность осуществлять необходимые закупки газа, он поддерживает как энергетическую безопасность, так и устойчивость общин по всей стране. Мы ценим прочное партнерство с правительством Норвегии и продолжим сотрудничать со всеми нашими донорами, чтобы оказывать своевременную помощь там, где она наиболее нужна», — отметил Тюркнер.
