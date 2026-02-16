0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила $690 млн от Японии и Канады: куда направят средства

Казна и Политика
9
Украина получила от Японии и Канады грант в размере $690 млн. Средства поступили в рамках механизма ERA стран G7 через программу Всемирного банка Peace in Ukraine.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«Благодарен Всемирному банку, а также правительствам Японии и Канады за оказанную грантовую поддержку. Благодаря помощи партнеров мы обеспечиваем макрофинансовую стабильность государства и финансирование ключевых расходов. С 2022 года Япония предоставила Украине $9,5 млрд бюджетной помощи, а Канада — почти $9 млрд», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
По его словам, это первый транш от Японии и последний транш от Канады, профинансированные в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7 общим объемом $50 млрд.

Куда направят средства

Привлеченные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины и будут направлены на финансирование приоритетных расходов государства, в частности, пенсионных выплат и программ социальной поддержки населения, включая жилищно-коммунальные субсидии.

Взносы партнеров

Грантовое финансирование предоставляется за счет вкладов международных партнеров:
  • $544 млн — взнос Правительства Японии;
  • $146 млн — взнос Канады;
  • $0,8 млн — средства Целевого фонда многих доноров проекта Peace in Ukraine.
Реализация механизма ERA была начата в конце 2024 года. Общий вклад Канады в рамках этой инициативы составляет 5 млрд канадских долларов (почти 3,6 млрд долларов США), из которых два предыдущих транша в размере 2,5 млрд и 2,3 млрд канадских долларов Украина получила весной и летом 2025 года. Вклад Японии в механизм финансовой поддержки Украины странами G7 предусматривается в размере 471,9 млрд. японских иен (более 3 млрд. долларов США).

Справка Finance.ua:

  • 6 февраля 2026 года Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении грантовых средств в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (Peace in Ukraine);
  • проект реализуется с июня 2022 года и направлен на обеспечение непрерывного выполнения ключевых государственных функций с начала полномасштабной войны. Общий объем финансирования, привлеченного в рамках проекта, составляет 51,7 млрд долларов США.
По материалам:
Finance.ua
ГрантыФинансовая помощьМинфин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems