Украина получила $690 млн от Японии и Канады: куда направят средства
Украина получила от Японии и Канады грант в размере $690 млн. Средства поступили в рамках механизма ERA стран G7 через программу Всемирного банка Peace in Ukraine.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«Благодарен Всемирному банку, а также правительствам Японии и Канады за оказанную грантовую поддержку. Благодаря помощи партнеров мы обеспечиваем макрофинансовую стабильность государства и финансирование ключевых расходов. С 2022 года Япония предоставила Украине $9,5 млрд бюджетной помощи, а Канада — почти $9 млрд», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
По его словам, это первый транш от Японии и последний транш от Канады, профинансированные в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7 общим объемом $50 млрд.
Куда направят средства
Привлеченные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины и будут направлены на финансирование приоритетных расходов государства, в частности, пенсионных выплат и программ социальной поддержки населения, включая жилищно-коммунальные субсидии.
Взносы партнеров
Грантовое финансирование предоставляется за счет вкладов международных партнеров:
- $544 млн — взнос Правительства Японии;
- $146 млн — взнос Канады;
- $0,8 млн — средства Целевого фонда многих доноров проекта Peace in Ukraine.
Реализация механизма ERA была начата в конце 2024 года. Общий вклад Канады в рамках этой инициативы составляет 5 млрд канадских долларов (почти 3,6 млрд долларов США), из которых два предыдущих транша в размере 2,5 млрд и 2,3 млрд канадских долларов Украина получила весной и летом 2025 года. Вклад Японии в механизм финансовой поддержки Украины странами G7 предусматривается в размере 471,9 млрд. японских иен (более 3 млрд. долларов США).
Справка Finance.ua:
- 6 февраля 2026 года Министерство финансов Украины и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении грантовых средств в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (Peace in Ukraine);
- проект реализуется с июня 2022 года и направлен на обеспечение непрерывного выполнения ключевых государственных функций с начала полномасштабной войны. Общий объем финансирования, привлеченного в рамках проекта, составляет 51,7 млрд долларов США.
