С 1 марта будут действовать новые формы отчетности для производителей и продавцов подакцизных товаров
С 1 марта 2026 года субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере производства и обращения подакцизных товаров, будут подавать отчетность по обновленным формам.
Об этом говорится в сообщении Налоговой службы.
Соответствующие изменения предусмотрены приказом Министерства финансов Украины от 22 декабря 2025 г. № 641, которым утверждены новые формы отчетов и порядок их заполнения.
Ежемесячно отчетность подается в территориальные органы ГНС:
- — по обновленной Форме № 1-ОП (месячная) — производителями спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, осуществляющих производство и/или ввоз на таможенную территорию Украины, вывоз за пределы таможенной продукции Украины ферментацию табачного сырья;
- — по обновленной Форме № 1-ОП (месячная) — субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую торговлю спиртом этиловым, спиртовыми дистиллятами, биоэтанолом, алкогольными напитками, табачными изделиями, табачным сырьем, табаком, промышленными заменителями табака, а также соответствующей продукции.
Ежегодно отчетность подается:
по обновленной Форме № 1-ОП (годовая)
- малыми производствами пива, дистиллятов и винодельческой продукции;
- субъектами хозяйствования, осуществляющими выращивание табака, с возможностью отображения объемов выращивания и посевных площадей.
Приказом также предусмотрены:
- усовершенствованный порядок отображения: объемов продукции, переданной или полученной на ответственное хранение; обращения отходов табачного сырья и остатков;
- новые коды и виды продукции, товаров и сырья для отображения информации об остатках и объемах приобретенного, производимого и реализуемого табачного сырья (ферментированного, неферментированного).
