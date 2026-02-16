С 1 марта будут действовать новые формы отчетности для производителей и продавцов подакцизных товаров Сегодня 09:33 — Казна и Политика

С 1 марта будут действовать новые формы отчетности для производителей и продавцов подакцизных товаров

С 1 марта 2026 года субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере производства и обращения подакцизных товаров, будут подавать отчетность по обновленным формам.

Об этом говорится в сообщении Налоговой службы

Соответствующие изменения предусмотрены приказом Министерства финансов Украины от 22 декабря 2025 г. № 641, которым утверждены новые формы отчетов и порядок их заполнения.

Ежемесячно отчетность подается в территориальные органы ГНС:

— по обновленной Форме № 1-ОП (месячная) — производителями спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, осуществляющих производство и/или ввоз на таможенную территорию Украины, вывоз за пределы таможенной продукции Украины ферментацию табачного сырья;

— по обновленной Форме № 1-ОП (месячная) — субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую торговлю спиртом этиловым, спиртовыми дистиллятами, биоэтанолом, алкогольными напитками, табачными изделиями, табачным сырьем, табаком, промышленными заменителями табака, а также соответствующей продукции.

Ежегодно отчетность подается:

по обновленной Форме № 1-ОП (годовая)

малыми производствами пива, дистиллятов и винодельческой продукции;

субъектами хозяйствования, осуществляющими выращивание табака, с возможностью отображения объемов выращивания и посевных площадей.

Приказом также предусмотрены:

усовершенствованный порядок отображения: объемов продукции, переданной или полученной на ответственное хранение; обращения отходов табачного сырья и остатков;

новые коды и виды продукции, товаров и сырья для отображения информации об остатках и объемах приобретенного, производимого и реализуемого табачного сырья (ферментированного, неферментированного).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.