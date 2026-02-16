0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С 1 марта будут действовать новые формы отчетности для производителей и продавцов подакцизных товаров

Казна и Политика
32
С 1 марта будут действовать новые формы отчетности для производителей и продавцов подакцизных товаров
С 1 марта будут действовать новые формы отчетности для производителей и продавцов подакцизных товаров
С 1 марта 2026 года субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере производства и обращения подакцизных товаров, будут подавать отчетность по обновленным формам.
Об этом говорится в сообщении Налоговой службы.
Соответствующие изменения предусмотрены приказом Министерства финансов Украины от 22 декабря 2025 г. № 641, которым утверждены новые формы отчетов и порядок их заполнения.
Ежемесячно отчетность подается в территориальные органы ГНС:
  • — по обновленной Форме № 1-ОП (месячная) — производителями спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, осуществляющих производство и/или ввоз на таможенную территорию Украины, вывоз за пределы таможенной продукции Украины ферментацию табачного сырья;
  • — по обновленной Форме № 1-ОП (месячная) — субъектами хозяйствования, осуществляющими оптовую торговлю спиртом этиловым, спиртовыми дистиллятами, биоэтанолом, алкогольными напитками, табачными изделиями, табачным сырьем, табаком, промышленными заменителями табака, а также соответствующей продукции.
Ежегодно отчетность подается:
по обновленной Форме № 1-ОП (годовая)
  • малыми производствами пива, дистиллятов и винодельческой продукции;
  • субъектами хозяйствования, осуществляющими выращивание табака, с возможностью отображения объемов выращивания и посевных площадей.
Приказом также предусмотрены:
  • усовершенствованный порядок отображения: объемов продукции, переданной или полученной на ответственное хранение; обращения отходов табачного сырья и остатков;
  • новые коды и виды продукции, товаров и сырья для отображения информации об остатках и объемах приобретенного, производимого и реализуемого табачного сырья (ферментированного, неферментированного).
По материалам:
Finance.ua
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems