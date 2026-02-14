Гетманцев назвал объемы теневой экономики в Украине Сегодня 08:23 — Казна и Политика

Гетманцев назвал объемы теневой экономики в Украине

Объем недополученных налогов из-за теневых схем в Украине оценивается более чем в 1 трлн грн, что создает неравные условия для конкуренции, в частности в агросекторе, ритейле и перерабатывающей отрасли.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире TAX Podcast, пишет Интерфакс.

Ключевые проблемы экономики

контрабанда,

зарплаты в конвертах,

манипуляции с НДС из-за дробления крупного бизнеса на сети ФЛП.

''У нас более триллиона гривен в тени. Эти деньги могли бы быть направлены на увеличение заработной платы учителям, медикам и на выплаты пенсий. Сейчас эти средства фактически вымываются из бюджета и армии", — подчеркнул нардеп.

Гетманцев отметил, что практика использования ФЛП крупными торговыми сетями во избежание уплаты НДС искажает рыночную среду. В качестве примера он привел франчайзинговые схемы в ритейле, где на кассах выдают несколько чеков: один за алкоголь на общей системе, а другой через ФЛП. По мнению главы комитета, это дает таким предприятиям неправомерное преимущество в 7−20% за счет неуплаченного НДС.

''Если мы в пределах одной юрисдикции допускаем параллельное существование белой и черной систем, у нас нет будущего для нормального развития экономики. Это искажает условия для честной конкуренции, от чего страдает прозрачный бизнес", — добавил он.

Глава парламентского комитета также подчеркнул, что детенизация рынка подакцизных товаров (топлива, табака и алкоголя) остается приоритетом парламента на 2026 год. Несмотря на определенные успехи в топливном секторе, в табачной отрасли в конце 2025 зафиксирован откат: доля нелегального рынка снова выросла до 18%.

Ранее он говорил , что по данным налоговой отчетности налогоплательщиков средняя заработная плата в Украине в 2025 году составила 20 787 грн. Это на 8,3% больше, чем в 2024 году. По его словам, этот показатель остается на 23% ниже данных Государственной службы статистики.

