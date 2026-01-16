Гетманцев назвал реальный уровень средней зарплаты в Украине Сегодня 10:03 — Личные финансы

Гетманцев назвал реальный уровень средней зарплаты в Украине

По данным налоговой отчетности налогоплательщиков, средняя заработная плата в Украине в 2025 году составила 20 787 грн. Это на 8,3% больше, чем в 2024 году.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, этот показатель остается на 23% ниже данных Государственной службы статистики.

Структура зарплат в 2025 году

В среднем за месяц в 2025 году выплаты распределялись следующим образом:

964 тыс. человек получали заработную плату ниже минимальной (8000 грн);

323 тыс. человек получали заработную плату на уровне минимальной (8000 грн);

6,1 млн человек получали заработную плату выше минимальной.

Инфографика: Даниил Гетманцев

Позитивные и негативные тенденции на рынке труда

Среди положительных изменений в 2025 году Гетманцев отметил:

сокращение на 4% по сравнению с 2024 годом количества лиц, которым выплачивали заработную плату ниже минимальной, и на 18% - за последние два года;

уменьшение на 15,1% в октябре-ноябре 2025 года количества лиц с зарплатой ниже минимального по сравнению с январем-сентябрем 2025 года.

«Такие показатели, в том числе, обусловлены принятым законом о минимальной заработной плате в розничной торговле подакцизными товарами», — пояснил депутат.

В то же время в 2025 году зафиксирована и негативная тенденция: количество лиц, которым выплачивалась заработная плата на уровне минимальной, выросло на 36,8%. Это, по оценке Гетманцева, свидетельствует о значительной части теневых выплат на рынке труда.

«Фактически рынок труда в 2025 году, по налоговым данным, отмечается минимальными положительными шагами по выводу заработных плат из тени», — добавил он.

Ожидания на 2026 год

Глава профильного комитета рекомендовал в 2026 году налоговым и правоохранительным органам усилить внимание на рынке труда, который, по его словам, имеет значительные резервы, учитывая потери бюджета.

По его оценке, детенизация и легализация заработной платы могут создать дополнительные финансовые возможности для повышения пенсий, а также заработных плат учителям, врачам и социальным работникам.

Читайте также Как работодатели в Украине формируют зарплаты

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в течение 2025 года работодатели предоставили через Службу занятости почти 450 тысяч предложений. Наиболее критический дефицит кадров наблюдается среди водителей: на 10 вакансий претендует менее 4 человек. В сфере торговли продуктами наблюдается профицит — на 10 мест претендует 11 кандидатов. Самым популярным запросом среди украинцев остается работа в ритейле.

