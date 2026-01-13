Как работодатели в Украине формируют зарплаты Сегодня 08:02 — Личные финансы

Украинский рынок труда стремительно меняется, и работодатели все активнее опираются на аналитические данные при формировании вакансий. Более 70% компаний регулярно анализируют ситуацию на рынке труда, чтобы корректировать требования к кандидатам и условия найма.

Об этом свидетельствуют результаты опроса robota.ua.

По результатам опроса, 76% работодателей постоянно пересматривают аналитику рынка при работе над вакансиями.

Основными источниками информации остаются профильные платформы по поиску работы. Данным robota.ua и другим подобным ресурсам доверяют 88% респондентов. Еще около половины компаний используют нетворкинг или собственные исследования.

Глубина использования аналитики напрямую зависит от масштаба компании. Малый бизнес в большинстве своем ищет прикладные рекомендации для быстрого закрытия вакансий. В то же время крупные компании с численностью более 100 работников применяют аналитику стратегически.

В частности, 75% крупных работодателей регулярно корректируют требования к кандидатам на основе рыночных данных.

Как работодатели формируют уровень зарплат

Семь из десяти работодателей при определении зарплат ориентируются сразу на два показателя: средний уровень оплаты на рынке и предложения конкурентов.

В то же время подходы к сбору данных отличаются. Малый и средний бизнес в основном анализирует открытые вакансии конкурентов и кандидатов. Крупные корпорации чаще заказывают платные исследования, пользуются профессиональными сообществами и привлекают нетворкинг.

Таким образом, все компании смотрят на срез рынка, но масштаб бизнеса определяет глубину аналитической работы.

Опрос показал высокий интерес работодателей к действиям конкурентов. 90% респондентов отметили, что им важно знать, какие условия предлагают другие компании.

Речь идет не только об уровне зарплат, но и о дополнительных бонусах: медицинской страховке, гибком графике, формате работы и других элементах пакета предложений. Для малого бизнеса главный запрос — понять, как сделать вакансию более привлекательной.

Крупные компании с численностью от 50 до 100 и более работников подходят к этому шире: для них на 11% важнее понимать общий спрос на специалистов и скорость закрытия вакансий у конкурентов.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные НБУ писал , что рост зарплат в 2025 году продолжался, однако темпы были ниже, чем годом ранее. Нехватка рабочей силы в Украине постепенно уменьшается, однако все равно остается значительной, что поддерживает рост заработных плат как в номинальном, так и в реальном измерении.

Средняя зарплата в Украине достигнет европейского размера в 1000 долларов не ранее чем за 3−4 года. Таким мнением поделился экономист Олег Гетман. По его словам, средняя зарплата в Украине будет расти постепенно, примерно нынешними темпами — на 15−20% в год.

