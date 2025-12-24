0 800 307 555
ру
Как изменились зарплаты и премии украинцев в 2025 году (инфографика)

Личные финансы
17
В 2025 году компании продолжают делать ставку на удержание персонала — прежде всего из-за конкурентных зарплат, которые и остаются ключевым фактором в борьбе за кадры.
Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда», предоставленной finance.ua.
По результатам опроса, 79% работодателей повысили оклады сотрудникам, хотя этот показатель несколько ниже, чем в прошлом году.
В 2024 году о повышении зарплат говорили 82% компаний. Большинство повышений происходили в осторожном диапазоне: самый распространенный рост — 11−20%. Компании испытывают давление на рынок, но действуют очень взвешенно из-за экономической неопределенности и влияния войны.
Значительные повышения компенсаций встречаются редко — только 6% компаний увеличили зарплаты на 31−40%. Повышений более 40% не зафиксировано.
В то же время, 19% компаний оставили уровень оплаты неизменным, а 2% были вынуждены сократить оклады. Такие случаи преимущественно происходят в секторах, которые работают в прифронтовых регионах или сильно зависят от логистики.
Бонусы, премии

В вопросах бонусов компании проявили еще большую осторожность. 71% работодателей не меняли уровень бонусных выплат. Таким образом, бизнесы пытаются избегать нестабильных или рискованных финансовых обязательств.
Каждая пятая компания увеличила бонусы и здесь также доминирует повышение на 11−20%. 7% работодателей сократили бонусные выплаты, что чаще случается в компаниях, потерявших часть рынка или снизивших доходы из-за военных рисков.
Стоит отметить, что бонусы в 2025 году — элемент адресной мотивации. Компании склонны наращивать вознаграждения тем сотрудникам, которые закрывают критически важные задачи или работают в дефицитных специальностях.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиБизнес
