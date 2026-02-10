Пенсионный фонд повторно направил напоминание об идентификации пенсионеров Сегодня 12:24 — Личные финансы

Пенсионный фонд повторно направил напоминание об идентификации пенсионеров

Пенсионный фонд Украины повторно направил отдельным категориям пенсионеров и получателей страховых выплат уведомления в личные кабинеты на веб-портале электронных услуг. Речь идет о лицах, которым нужно пройти физическую идентификацию либо подать заявление о неполучении выплат от русской федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Кому отправили сообщение

Напоминания получили пенсионеры, которые:

находятся на временно оккупированных территориях;

уехали за границу;

не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.

Отдельные сообщения направлены тем гражданам, которые в 2025 году прошли физическую идентификацию, но не подали подтверждения о неполучении пенсий или страховых выплат от государства-агрессора. Им рекомендуют сделать это в ближайшее время.

Как проверить сообщения на веб-портале

Чтобы ознакомиться с информацией, необходимо:

Перейти на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія. Підпис или через ID. GOV.UA. Войти в личный кабинет и в меню слева выбрать раздел «Мои сообщения». Открыть вкладку «Индивидуальные сообщения» и ознакомиться с текстом.

Как проверить сообщение в приложении

В мобильном приложении «Пенсионный фонд Украины» необходимо:

Авторизироваться с помощью КЭП, Дія. Підпис или ID.GOV.UA. Откройте раздел «Сообщения» и проверьте последнее полученное сообщение.

Что известно о ситуации с невыплаченными пенсиями

На 1 января 2026 года пенсионные выплаты были приостановлены 337 тысячам пенсионеров. Чтобы получать пенсионные и страховые выплаты в 2026 году, пенсионеры и получатели страховых выплат, находящиеся за пределами Украины или проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), должны были до конца 2025 года пройти физическую идентификацию.

Также получатели выплат с ВОТ или выехавшие с этих территорий должны были известить Пенсионный фонд Украины об отсутствии выплат от страны-агрессора. Те, кто выполнил эти условия, продолжают получать выплаты.

В феврале правительство приняло решение , позволяющее пенсионерам вернуть приостановленные выплаты и избежать их остановки в будущем. Новые правила касаются пенсионеров с ВОТ и ВПЛ, которые прошли физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года. Для них крайний срок подачи уведомления в Пенсионный фонд продлен до 1 апреля 2026 года.

