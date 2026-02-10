0 800 307 555
В январе работникам, которые возвращают тепло киевлянам, выплатили 44 млн грн

Казна и Политика
14
КП «Киевтеплоэнерго» в январе выплатило 44 млн грн работникам, которые возвращают тепло киевлянам. Кроме того, Киев будет выплачивать по 50 тысяч гривен семьям работников, погибших при ликвидации последствий российских атак.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
Кличко отметил, что в начале заседания Киевсовета проинформировал депутатов о выполнении поручения, которое давал городским службам, о премировании столичных коммунальщиков, которые круглосуточно обеспечивают функционирование города.
«В январе КП „Киевтеплоэнерго“ выплатило 44 млн грн работникам, которые возвращают киевлянам тепло и другие услуги. Транспортники суммарно во всех дорожно-эксплуатационных управлениях получили 8,3 млн грн. Спасателям службы КАСС выплатили 870 тысяч. Управляющие компании выплатили почти 30 млн грн на премии более 1100 работникам, которые днем ​​и ночью ликвидируют аварии на сетях в городе», — сообщил Кличко.

Выплаты семьям погибших работников

Кроме того, Киев предоставит материальную помощь семьям работников, погибших (умерших) во время или в результате ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины, добавили в Киевском городском совете.
Предусмотрено предоставление единовременного адресного пособия в размере 50 тысяч гривен семьям работников, погибших (умерших) на территории города Киева во время или в результате выполнения трудовых обязанностей.
«Пособие будет предоставлено ​​семьям погибших работников спасательных, коммунальных, медицинских и других служб. Тем семьям, чьи близкие выходили на работу под звуки сирен, под обстрелами и в самые опасные моменты для города. Они ликвидировали последствия ракетных и дроновых атак, восстанавливали жилищно-коммунальную и критическую инфраструктуру, оказывали медицинскую помощь раненым и отдали собственную жизнь ради безопасности других», — заявила депутат Киевского городского совета Олеся Зубрицкая.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко писал, что энергетики, работающие в ремонтно-восстановительных бригадах в зимний период, будут получать ежемесячные доплаты в размере 20 тысяч гривен. Первые выплаты начали начислять в феврале.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
