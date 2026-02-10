43 тонны иранского каучука с подсанкционной компании прокуратура передала в АРМА (фото)
При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры в управление АРМА передано более 43 тонн синтетического каучука, незаконно ввезенного на территорию Украины.
Об этом сообщила АРМА.
Речь идет о сырье, фактически произведенном на заводе иранской компании, офис которого находится в москве. Продукцию подсанкционного происхождения пытались импортировать в Украину под видом товара из Турции с использованием поддельных документов о ее происхождении.
В ходе таможенного контроля правоохранители обнаружили маркировку «IR» на паллетах, штрих-коды и другие идентификационные признаки товара, указывающие на его реальное происхождение из Исламской Республики Иран, к которой применены секторальные санкции в связи с поддержкой вооруженной агрессии рф против Украины. Кроме того, компания-производитель находится под санкциями США.
Общая стоимость
Стоимость изъятого каучука превышает 12,7 млн грн.
Учитывая риски хранения и значительную стоимость актива, по решению суда он передан в управление АРМА для последующей реализации в установленном законом порядке.
Идет досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201−3 УКУ (контрабанда товаров). Устанавливаются все лица, причастные к незаконному перемещению подсанкционной продукции через границу Украины.
