В Раде назвали сроки принятия отсрочки для военных 18−24 лет

Казна и Политика
Законопроект предусматривает 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации для военных в возрасте 18-24 лет
Верховная Рада может вскоре принять законопроект, предусматривающий 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации для военных в возрасте 18−24 года, которые отслужили один год по контракту.
Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.
По словам парламентария, документ может быть рассмотрен и поддержан уже на ближайшем пленарном заседании Рады.
«Я думаю, что на этом пленарном заседании мы этот законопроект примем, и отслужившие один год молодые люди будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы», — заявил нардеп.
Вениславский отметил, что законопроект был подготовлен ранее, однако его рассмотрение откладывалось из-за политических манипуляций и искажения фактов. Он также подчеркнул, что после 11 февраля не ожидается никаких резких изменений или проблем по этому вопросу.

Что известно о законопроекте

Ранее в сети появилась информация, что из-за отсутствия в законодательстве нормы об отсрочке военнослужащие по контракту «18−24» после демобилизации могут быть повторно призваны в армию.
В частности, после завершения контракта такие военные автоматически приобретают статус военнообязанных и поэтому могут снова получить повестку.
Также известно, что соответствующий законопроект, предусматривающий годовую отсрочку для контрактников 18−24, уже подали в парламент, но депутаты его не поддержали.

Условия контракта «18−24»

В 2025 году Министерство обороны ввело контрактную программу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет, добровольно желающих вступить в армию. До достижения 25 лет такие лица не подлежат мобилизации.
Контракт предусматривает выплату 1 млн гривен: 200 тысяч выплачиваются сразу после подписания, остальные — двумя частями во время прохождения службы. После завершения контракта в течение года военнослужащий не подлежит мобилизации и может выезжать за границу.
В Минобороны также рассматривается возможность распространения аналогичной модели контракта на другие возрастные категории после завершения необходимых экспертиз и согласований.
Кроме того, программу «Контракт 18−24» уже расширили на операторов дронов в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе. Они будут служить два года, получая до 120 тысяч гривен ежемесячно, а также дополнительные выплаты за выполнение боевых задач.
Общий объем выплат для таких военных может составлять около 2 млн гривен в год.
