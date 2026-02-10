В Раде назвали сроки принятия отсрочки для военных 18−24 лет
Верховная Рада может вскоре принять законопроект, предусматривающий 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации для военных в возрасте 18−24 года, которые отслужили один год по контракту.
Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.
По словам парламентария, документ может быть рассмотрен и поддержан уже на ближайшем пленарном заседании Рады.
Читайте также
«Я думаю, что на этом пленарном заседании мы этот законопроект примем, и отслужившие один год молодые люди будут иметь право на 12 месяцев отдыха и не будут снова мобилизованы», — заявил нардеп.
Вениславский отметил, что законопроект был подготовлен ранее, однако его рассмотрение откладывалось из-за политических манипуляций и искажения фактов. Он также подчеркнул, что после 11 февраля не ожидается никаких резких изменений или проблем по этому вопросу.
Что известно о законопроекте
Ранее в сети появилась информация, что из-за отсутствия в законодательстве нормы об отсрочке военнослужащие по контракту «18−24» после демобилизации могут быть повторно призваны в армию.
Читайте также
В частности, после завершения контракта такие военные автоматически приобретают статус военнообязанных и поэтому могут снова получить повестку.
Также известно, что соответствующий законопроект, предусматривающий годовую отсрочку для контрактников 18−24, уже подали в парламент, но депутаты его не поддержали.
Условия контракта «18−24»
В 2025 году Министерство обороны ввело контрактную программу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет, добровольно желающих вступить в армию. До достижения 25 лет такие лица не подлежат мобилизации.
Контракт предусматривает выплату 1 млн гривен: 200 тысяч выплачиваются сразу после подписания, остальные — двумя частями во время прохождения службы. После завершения контракта в течение года военнослужащий не подлежит мобилизации и может выезжать за границу.
Читайте также
В Минобороны также рассматривается возможность распространения аналогичной модели контракта на другие возрастные категории после завершения необходимых экспертиз и согласований.
Кроме того, программу «Контракт 18−24» уже расширили на операторов дронов в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе. Они будут служить два года, получая до 120 тысяч гривен ежемесячно, а также дополнительные выплаты за выполнение боевых задач.
Общий объем выплат для таких военных может составлять около 2 млн гривен в год.
Поделиться новостью
Также по теме
В Раде назвали сроки принятия отсрочки для военных 18−24 лет
Военные-иностранцы будут получать виды на временное жительство: подписан закон
Что Украина активнее всего продавала за границу в 2025 году
Количество резидентов Дія. City превысило 3700: какие направления растут быстрее всего
В декабре денежная база уменьшилась на 0,3% до 1,175 трлн гривен
ПриватБанк отчитался о 88 миллиардах прибыли и рекордном росте основных показателей