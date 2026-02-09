Количество резидентов Дія. City превысило 3700: какие направления растут быстрее всего 09.02.2026, 17:05 — Казна и Политика

Число резидентов правового и налогового пространства Дія. City превысило 3 700 компаний. Только за последний год к нему присоединились более 1800 новых бизнесов, работающих в сферах от FinTech и GameDev до искусственного интеллекта, оборонных технологий и Blockchain. За все время существования резиденты уплатили около 65 млрд грн налогов.

Дія. City — это уникальное налоговое и правовое пространство, запущенное в феврале 2022 года. Оно помогает технологическим бизнесам развиваться и масштабироваться в Украине.

Компании-резиденты пространства могут пользоваться:

более низкими налоговыми ставками;

инструментами для привлечения венчурных инвестиций;

возможностями для построения корпоративной структуры компании.

Модели работы компаний

По формату деятельности резиденты распределяются следующим образом:

65% - сервисные компании (разработка решений под клиентов);

28% - продуктовые (создают собственные программные продукты для пользователей);

7% - гибридные (сочетают оба подхода).

Ключевые технологические направления

Среди компаний-резидентов — как лидеры отрасли, так и перспективные стартапы, работающие над инновационными решениями в таких сферах:

DefenseTech. Приблизительно 500 резидентов Дія. City создают технологии для безопасности и обороны. Приблизительно 50% этих компаний специализируются на беспилотных технологиях, остальные — на смежных направлениях — навигации, системах связи, РЭБ, роботизированных системах и т. д.

Резидентами пространства являются как стартапы, так и топовые украинские и международные разработчики — Buntar Aerospace, Roboneers, Ailand Systems, Jupiter Aircraft, ATN Corporation, Quantum Systems, ARX Robotic, Auterion.

ИИ. Около 200 компаний в пространстве работают в сфере ИИ. Они создают инструменты для автоматизации и анализа данных, которыми пользуются миллионы людей.

Такие бизнесы часто работают на пересечении нескольких отраслей — EdTech, маркетинге, медиа, анализе корпоративных данных и т. д. Среди них, в частности, Grammarly, Reface, Preply, Respeecher, DataRobot и т. д.

R&D в Дія.Сіty. Сейчас в пространстве работают около 200 компаний, занимающихся разработкой инновационных R&D. Это, в частности, Melexis, Samsung R&D Institute Ukraine, Autonomous Engineering R&D Ukraine, Infinity Technologies и т. д.

Дія. Сіty также выбирают компании, производящие полупроводники, — Melexis, Infineon Technologies, Jabil, Renesas Electronics и т. д.

ВІМ -технологии. В августе 2025 года правительство поддержало инициативу о расширении перечня видов деятельности в Дія. Сіty на цифровое моделирование зданий и обработку аудиовизуальных произведений. По состоянию на сегодняшний день уже около 20 компаний, занимающихся разработкой и внедрением ВІМ-технологий, являются частью пространства.

HealthTech & Wellness. Приблизительно 80 резидентов Дія. City работают в сфере HealthTech & Wellness. Эти компании создают бионические протезы, инновационные продукты и сервисы для здоровья и благополучия людей. Среди них: Esper Bionics, Aether Biomedical, tаblеtkі. uа, Liki24, Elomia Health, VRNOW и т. д.

AgriTech. Среди резидентов пространства 30+ компаний, производящих продукты и сервисы для агропромышленной отрасли, а также технологические подразделения известных украинских агробизнесов. В частности, KERNEL, МХП, AgriChain, Syngenta Global, Nebula Digital, SeeTree и т. д.

Business productivity software. Одна из самых популярных ниш среди резидентов пространства — создание сервисных решений, помогающих бизнесу работать эффективнее, быстрее и удобнее. Около 350 резидентов работают по этому направлению. Среди них, в частности, SoftServe, Intellias, N-iX, Luxoft, Uspacy и т. д.

Прочее. Кроме ключевых технологических ниш, в Дія. City также работают компании, которые развивают FinTech, GameDev, EdTech, EnergyTech, E-commerce/Retail, GovTech, создают VR-продукты, Blockchain и Web3-решения, работают в сфере Cloud Infrastructure & Hosting Services, MediaTech и хардверными разработками и другими направлениями.

