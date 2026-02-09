Количество резидентов Дія. City превысило 3700: какие направления растут быстрее всего
Число резидентов правового и налогового пространства Дія. City превысило 3 700 компаний. Только за последний год к нему присоединились более 1800 новых бизнесов, работающих в сферах от FinTech и GameDev до искусственного интеллекта, оборонных технологий и Blockchain. За все время существования резиденты уплатили около 65 млрд грн налогов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Дія. City — это уникальное налоговое и правовое пространство, запущенное в феврале 2022 года. Оно помогает технологическим бизнесам развиваться и масштабироваться в Украине.
Компании-резиденты пространства могут пользоваться:
- более низкими налоговыми ставками;
- инструментами для привлечения венчурных инвестиций;
- возможностями для построения корпоративной структуры компании.
Модели работы компаний
По формату деятельности резиденты распределяются следующим образом:
- 65% - сервисные компании (разработка решений под клиентов);
- 28% - продуктовые (создают собственные программные продукты для пользователей);
- 7% - гибридные (сочетают оба подхода).
Ключевые технологические направления
Среди компаний-резидентов — как лидеры отрасли, так и перспективные стартапы, работающие над инновационными решениями в таких сферах:
DefenseTech. Приблизительно 500 резидентов Дія. City создают технологии для безопасности и обороны. Приблизительно 50% этих компаний специализируются на беспилотных технологиях, остальные — на смежных направлениях — навигации, системах связи, РЭБ, роботизированных системах
и т. д.
Резидентами пространства являются как стартапы, так и топовые украинские и международные разработчики — Buntar Aerospace, Roboneers, Ailand Systems, Jupiter Aircraft, ATN Corporation, Quantum Systems, ARX Robotic, Auterion.
ИИ. Около 200 компаний в пространстве работают в сфере ИИ. Они создают инструменты для автоматизации и анализа данных, которыми пользуются миллионы людей.
Такие бизнесы часто работают на пересечении нескольких отраслей — EdTech, маркетинге, медиа, анализе корпоративных данных
и т. д. Среди них, в частности, Grammarly, Reface, Preply, Respeecher, DataRobot и т. д.
R&D в Дія.Сіty. Сейчас в пространстве работают около 200 компаний, занимающихся разработкой инновационных R&D. Это, в частности, Melexis, Samsung R&D Institute Ukraine, Autonomous Engineering R&D Ukraine, Infinity Technologies
и т. д.
Дія. Сіty также выбирают компании, производящие полупроводники, — Melexis, Infineon Technologies, Jabil, Renesas Electronics
и т. д.
ВІМ -технологии. В августе 2025 года правительство поддержало инициативу о расширении перечня видов деятельности в Дія. Сіty на цифровое моделирование зданий и обработку аудиовизуальных произведений. По состоянию на сегодняшний день уже около 20 компаний, занимающихся разработкой и внедрением ВІМ-технологий, являются частью пространства.
HealthTech & Wellness. Приблизительно 80 резидентов Дія. City работают в сфере HealthTech & Wellness. Эти компании создают бионические протезы, инновационные продукты и сервисы для здоровья и благополучия людей. Среди них: Esper Bionics, Aether Biomedical, tаblеtkі. uа, Liki24, Elomia Health, VRNOW
и т. д.
AgriTech. Среди резидентов пространства 30+ компаний, производящих продукты и сервисы для агропромышленной отрасли, а также технологические подразделения известных украинских агробизнесов. В частности, KERNEL, МХП, AgriChain, Syngenta Global, Nebula Digital, SeeTree
и т. д.
Business productivity software. Одна из самых популярных ниш среди резидентов пространства — создание сервисных решений, помогающих бизнесу работать эффективнее, быстрее и удобнее. Около 350 резидентов работают по этому направлению. Среди них, в частности, SoftServe, Intellias, N-iX, Luxoft, Uspacy
и т. д.
Прочее. Кроме ключевых технологических ниш, в Дія. City также работают компании, которые развивают FinTech, GameDev, EdTech, EnergyTech, E-commerce/Retail, GovTech, создают VR-продукты, Blockchain и Web3-решения, работают в сфере Cloud Infrastructure & Hosting Services, MediaTech и хардверными разработками и другими направлениями.
Поделиться новостью
Также по теме
Швейцария одобрила пакет энергетической помощи Украине на 35 млн долларов
Европарламент одобрил кредит для Украины на 90 млрд евро: на что пойдут деньги
Банки заблокировали более 80 тысяч клиентов из-за схем «дропов»
Минфин начал готовить бюджетную декларацию на 2027−2029 годы
Государства, которые купили для Украины больше всего американского оружия
В январе 2026 года товарооборот Украины составил $9,9 млрд