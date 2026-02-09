ПриватБанк отчитался о 88 миллиардах прибыли и рекордном росте основных показателей Сегодня 16:10 — Фондовый рынок

Прибыль ПриватБанка после вычета налога на прибыль составит 29,1 млрд грн

По итогам 2025 года прибыль ПриватБанка до налогообложения составила 88 млрд грн, что на 6,9 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом. Прибыль банка после вычета налога на прибыль составит 29,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

ПриватБанк завершил 2025 год с рекордным ростом основных финансовых показателей, подтвердив статус крупнейшего и стабильного банка страны», — говорится в сообщении.

Предварительные финансовые результаты ПриватБанка за 2025 год, privatbank.ua

Доходность и налоговые вычеты

Прибыль до налогообложения составила 88 млрд грн, что на 6,9 млрд грн превышает показатель 2024 года. Чистый процентный доход банка вырос на 19%, что стало одним из ключевых факторов финансового результата года.

Банк насчитал дополнительные обязательства по уплате налога на прибыль в сумме 37,5 млрд. грн. Таким образом, по результатам 2025 года в государственный бюджет Украины будет перечислено около 59 млрд грн налога на прибыль, что делает ПриватБанк крупнейшим налогоплательщиком среди банков.

Денежные средства физических лиц превысили 500 млрд грн, что стало историческим максимумом и свидетельством стабильности и надежности банка для украинцев. Общий объем средств клиентов вырос до 731,6 млрд. грн., тогда как кредитный портфель (нетто) банка увеличился в 1,7 раза, до 156 млрд. грн. Портфель крупного корпоративного бизнеса увеличился за год на 11,3 млрд грн, в четыре раза.

Качество кредитного портфеля

В рамках реализации Стратегии развития кредитования, утвержденной Советом по финансовой стабильности в июне 2024 г., а также в соответствии с требованиями МСФО 9, банк прекратил признание активов, связанных с бывшими собственниками. Их чистая балансовая стоимость равнялась нулю.

В результате такого прекращения признания доля неработающих активов общего портфеля снизилась с 59,4 до 10%. При этом уровень неработающих кредитов в портфеле, сформированный после национализации, составляет 3,3% - один из лучших показателей в Украине и соответствует уровню развитых стран.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в 2025 году банковский сектор Украины получил 126,75 млрд грн чистой прибыли. Это исторический рекорд прибыли банков. По сравнению с 2024 годом прибыль выросла на 39,4% или на 35,85 млрд грн.

