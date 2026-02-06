За 2025 год банки инвестировали в валютные облигации других стран +1 млрд долларов — Данилишин (инфографика)
За прошлый год наши банки инвестировали в валютные облигации других стран более 1 млрд долл. США.
Об этом сообщил экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
Общий объем иностранных валютных облигаций на балансах украинских банков — 4,5 млрд долларов.
Как пишет эксперт, при этом по оперативным данным в декабре кредитный портфель банков сократился на 160 млрд грн, а депозитный портфель банков за весь прошлый год вырос на 470 млрд грн депозитов.
Куда пошли деньги
Как пишет Данилишин, «теперь видно, куда пошли средства банков — в облигации других стран (+1 млрд долл.) и в депсертификаты НБУ (там прирост 225 млрд. грн) ну и остаток — в ОВГЗ (лишь +50 млрд. грн за год нетто-остатка)».
За весь этот «банковский концерт» государство (через НБУ) выплатило банкам 82 млрд. грн. процентов за «монетарную политику».
«Это все не волнует экспертов из МВФ, которые постоянно подтверждают „правильность“ монетарной политики НБУ», — резюмировал он.
