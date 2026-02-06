0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За 2025 год банки инвестировали в валютные облигации других стран +1 млрд долларов — Данилишин (инфографика)

Фондовый рынок
22
За 2025 год банки инвестировали в валютные облигации других стран +1 млрд долларов — Данилишин (инфографика)
За 2025 год банки инвестировали в валютные облигации других стран +1 млрд долларов — Данилишин (инфографика)
За прошлый год наши банки инвестировали в валютные облигации других стран более 1 млрд долл. США.
Об этом сообщил экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
Общий объем иностранных валютных облигаций на балансах украинских банков — 4,5 млрд долларов.
За 2025 год банки инвестировали в валютные облигации других стран +1 млрд долларов — Данилишин (инфографика)
Как пишет эксперт, при этом по оперативным данным в декабре кредитный портфель банков сократился на 160 млрд грн, а депозитный портфель банков за весь прошлый год вырос на 470 млрд грн депозитов.

Куда пошли деньги

Как пишет Данилишин, «теперь видно, куда пошли средства банков — в облигации других стран (+1 млрд долл.) и в депсертификаты НБУ (там прирост 225 млрд. грн) ну и остаток — в ОВГЗ (лишь +50 млрд. грн за год нетто-остатка)».
За весь этот «банковский концерт» государство (через НБУ) выплатило банкам 82 млрд. грн. процентов за «монетарную политику».
«Это все не волнует экспертов из МВФ, которые постоянно подтверждают „правильность“ монетарной политики НБУ», — резюмировал он.
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems