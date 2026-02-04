Доходность гривневых ОВГЗ в январе достигла 17,8% Сегодня 11:39 — Фондовый рынок

Доходность гривневых ОВГЗ в январе достигла 17,8%

В течение января 2026 года правительство привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах 64 005,2 млн грн. На погашение внутренних долговых государственных ценных бумаг за этот период было направлено 40 869,4 млн грн.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

В целом с начала полномасштабного вторжения до 31 января 2026 года правительство Украины на первичных аукционах привлекло 1 546 120,9 млн грн, 10 791,3 млн долл. США и 3 247,2 млн евро. В то же время, на погашение ОВГЗ за этот период направлено 1 036 023,6 млн грн, 11 495,3 млн долл. США и 2 921,4 млн евро.

Доходность ОВГЗ в январе 2026 года

Правительство предлагает доходность ОВГЗ на рыночном уровне. Максимальная ставка по гривневым ОВГЗ, которые размещались на аукционах в январе 2026 года, составила 17,80% годовых. ОВГЗ, номинированные в долларах США и евро, в этот период не размещались.

Структура владельцев военных ОВГЗ

По состоянию на 1 февраля 2026 г. самый большой объем военных ОВГЗ по-прежнему сосредоточен у банков — первичных дилеров.

Второй по объему — портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. Его структура выглядит так:

113 898,8 млн грн, или 39,4% от общего объема гривневых военных ОВГЗ (на 1 января 2026 года — 110 839,2 млн грн, или 37,4%);

1 409,1 млн долл. США, или 64,9% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (по состоянию на 1 января 2026 года — 1 375,0 млн долл. США, или 63,3%);

256,2 млн евро, или 37,3% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в евро (по состоянию на 1 января 2026 года — 250,9 млн евро, или 36,6%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 1 февраля 2026 года составил 187,3 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 168,2 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 февраля 2025 года.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 февраля 2026 года составил 5 251,2 млн грн, 12,3 млн долл. США и 10 млн евро.

Министерство финансов Украины в январе 2026 года погасило военных ОВГЗ на сумму 18 460,9 млн. грн.

📢 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.