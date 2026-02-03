Wizz Air продает дешевые билеты: срок и рейсы Сегодня 18:10 — Личные финансы

Бюджетный венгерский перевозчик Wizz Air и Международный аэропорт Клуж-Напока (Румыния) объявляют сегодня о двух новых направлениях на летний сезон 2026 года.

Какие направления

Мальта и Дубровник.

Стоимость билетов

1300 грн, а билеты уже доступны на Цена начинается от 129 румынских леев —, а билеты уже доступны на сайте wizzair.com и через мобильное приложение WIZZ.

Когда будут летать

Начиная с 22 мая Wizz Air расширит свое предложение, запустив сообщение с Мальтой, которое будет выполняться дважды в неделю, по понедельникам и по пятницам.

23 мая станут доступны новые рейсы в Дубровник, по вторникам и по субботам.

«После того, как я имела возможность летать по некоторым из наших новейших маршрутов из Клуж-Напоки, открытых в конце 2025 года, я искренне рада видеть, как Wizz Air начинает очередной этап расширения на летний сезон. Невероятно приятно наблюдать, как Румыния становится все более связанной с такими прекрасными местами для отдыха, как Мальта и Дубровник», — сказала Иоанна Сегете, бортпроводница из Клуж-Напоки и амбассадор бренда WIZZ в Румынии.

Справка Finance.ua:

Напомним, с начала своей деятельности в Румынии в 2006 году, Wizz Air постоянно увеличивала свои инвестиции в страну, признавая ее ключевым рынком.

В настоящее время авиакомпания предлагает 238 маршрутов из 14 румынских аэропортов, соединяющих пассажиров с 83 направлениями в 27 странах. За последние 19 лет в Румынии Wizz Air создала девять операционных баз и в настоящее время насчитывает более 1600 сотрудников.

