Самый шикарный круизный лайнер будет спущен на воду в 2026 году: цена за каюту (фото) Сегодня 18:00 — Личные финансы

Самый шикарный круизный лайнер будет спущен на воду в 2026 году: цена за каюту (фото)

Самый шикарный в мире круизный лайнер с номером стоимостью 20 тысяч фунтов стерлингов за ночь будет спущен на воду в 2026 году.

Об этом пишет Еxpress

Характеристики

Запланированный на ввод в эксплуатацию в декабре 2026 года, круизный лайнер положил начало новому классу судов для линии, которая долго ассоциировалась с высококлассными круизами с полностью оборудованными люксами.

Круизная индустрия редко стоит на месте, но иногда появляется новый корабль, который меняет ожидания.

Читайте также Путешествия в 2026 году станут дороже: как сэкономить туристам

В 2026 году этот момент может наступить со спуском на воду Seven Seas Prestige, судна, которое уже называют самым роскошным круизным лайнером из всех построенных, отчасти благодаря люксу стоимостью около 20 000 фунтов стерлингов за ночь.

Seven Seas Prestige, который должен быть введен в эксплуатацию в декабре 2026 года, станет первым кораблем в совершенно новом классе для Regent Seven Seas Cruises, линии, известной тем, что работает в самом верхнем сегменте рынка.

Судно будет иметь водоизмещение примерно 77 000 брутто-тонн, что сделает его гораздо больше, оно сможет вместить только 822 пассажира, что позволит обеспечить больше места.

Несмотря на то, что лайнер примерно на 40% больше новейших суден Regent, он будет перевозить лишь около 100 дополнительных гостей.

Наиболее обсуждаемой особенностью является верхний уровень размещения на корабле. Как сообщает The Telegraph, самый большой люкс будет занимать площадь примерно 9000 квадратных футов, включая более 3500 квадратных футов балкона, окружающего корабль.

Он рассчитан на проживание до шести гостей и включает в себя две спальни, несколько ванных комнат, частный тренажерный зал и сауну, гардеробную и частный лифт, соединенный с ним парящей каменной лестницей.

Современные высококлассные лайнеры все больше напоминают плавучие частные резиденции, ориентированные на путешественников, который в противном случае выбрали бы пятизвездочные курорты или супер-яхты.

«Seven Seas Prestige» не останется единственным. В 2029 году уже запланировано прибытие второго класса, что свидетельствует о том, что этот новый класс будет определять будущее Regent на долгие годы.

Ранее мы писали, что город Кадис в Испании был избран испанским направлением в списке «Лучшие путешествия 2026» по версии Lonely Planet.

В то же время, в 2026 году туристам следует готовиться к росту расходов на отдых. Согласно прогнозу экспертов туристического портала Fodor’s, повышение цен ожидается из-за ряда факторов, включая геополитическую напряженность и усиление налогового давления на туристические потоки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.