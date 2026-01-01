Путешествия в 2026 году станут дороже: как сэкономить туристам Сегодня 18:23 — Личные финансы

Путешествия в 2026 году станут дороже: как сэкономить туристам

В 2026 году туристам следует готовиться к росту расходов на отдых. Согласно прогнозу экспертов туристического портала Fodor’s, повышение цен ожидается из-за ряда факторов, включая геополитическую напряженность и усиление налогового давления на туристические потоки.

Ключевые причины роста цен

Более дорогая авиация и топливо

Ограничение воздушного пространства в некоторых регионах из-за геополитики приводит к более длинным маршрутам и, соответственно, к более высоким ценам на топливо.

В то же время бюджетные авиакомпании теряют свои преимущества из-за роста стоимости рабочей силы и повышения аэропортовых сборов, что удорожает перелеты.

Рост туристических налогов

Туристические направления продолжают повышать налоги для гостей, пытаясь бороться с проблемой избыточного туризма.

Ожидается, что Венеция в следующем году снова будет брать плату с однодневных туристов за въезд в город.

Эдинбург утвердил туристический налог в размере до 5% на проживание, который будет введен с июля 2026 года.

Норвежские муниципалитеты также могут взимать 3%-й сбор с пассажиров круизных судов и гостей, которые останавливаются на ночь.

Пассажиры круизных судов будут платить сбор за высадку в некоторых портах Греции в зависимости от сезона — на Санторини и Миконосе он составляет до 20 евро.

Экологические и прогрессивные налоги

Сингапур в следующем году будет взимать с пассажиров сбор за экологически чистое авиационное топливо в размере $32 с человека.

Япония одобрила прогрессивное повышение налога (до 900%) на проживание в Киото, которое вступит в силу в марте.

Как сэкономить на путешествиях в 2026 году:

Проявляйте гибкость: выбирайте сначала тип поездки («горнолыжный», «пляжный»), а затем подбирайте место, соответствующее вашему бюджету. Путешествие в межсезонье: избегайте пиковых туристических сезонов, когда цены самые высокие. Минимизируйте расходы на жилье и еду: по возможности останавливайтесь у друзей или родственников и готовьте еду самостоятельно. Путешествуйте с легким багажом: старайтесь брать немного вещей, чтобы избежать дополнительных сборов за перевозку багажа.

