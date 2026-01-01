Путешествия в 2026 году станут дороже: как сэкономить туристам
В 2026 году туристам следует готовиться к росту расходов на отдых. Согласно прогнозу экспертов туристического портала Fodor’s, повышение цен ожидается из-за ряда факторов, включая геополитическую напряженность и усиление налогового давления на туристические потоки.
Ключевые причины роста цен
Более дорогая авиация и топливо
Ограничение воздушного пространства в некоторых регионах из-за геополитики приводит к более длинным маршрутам и, соответственно, к более высоким ценам на топливо.
В то же время бюджетные авиакомпании теряют свои преимущества из-за роста стоимости рабочей силы и повышения аэропортовых сборов, что удорожает перелеты.
Рост туристических налогов
Туристические направления продолжают повышать налоги для гостей, пытаясь бороться с проблемой избыточного туризма.
Ожидается, что Венеция в следующем году снова будет брать плату с однодневных туристов за въезд в город.
Эдинбург утвердил туристический налог в размере до 5% на проживание, который будет введен с июля 2026 года.
Норвежские муниципалитеты также могут взимать 3%-й сбор с пассажиров круизных судов и гостей, которые останавливаются на ночь.
Пассажиры круизных судов будут платить сбор за высадку в некоторых портах Греции в зависимости от сезона — на Санторини и Миконосе он составляет до 20 евро.
Экологические и прогрессивные налоги
Сингапур в следующем году будет взимать с пассажиров сбор за экологически чистое авиационное топливо в размере $32 с человека.
Япония одобрила прогрессивное повышение налога (до 900%) на проживание в Киото, которое вступит в силу в марте.
Как сэкономить на путешествиях в 2026 году:
- Проявляйте гибкость: выбирайте сначала тип поездки («горнолыжный», «пляжный»), а затем подбирайте место, соответствующее вашему бюджету.
- Путешествие в межсезонье: избегайте пиковых туристических сезонов, когда цены самые высокие.
- Минимизируйте расходы на жилье и еду: по возможности останавливайтесь у друзей или родственников и готовьте еду самостоятельно.
- Путешествуйте с легким багажом: старайтесь брать немного вещей, чтобы избежать дополнительных сборов за перевозку багажа.
