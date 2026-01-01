0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Путешествия в 2026 году станут дороже: как сэкономить туристам

Личные финансы
32
Путешествия в 2026 году станут дороже: как сэкономить туристам
Путешествия в 2026 году станут дороже: как сэкономить туристам
В 2026 году туристам следует готовиться к росту расходов на отдых. Согласно прогнозу экспертов туристического портала Fodor’s, повышение цен ожидается из-за ряда факторов, включая геополитическую напряженность и усиление налогового давления на туристические потоки.

Ключевые причины роста цен

Более дорогая авиация и топливо

Ограничение воздушного пространства в некоторых регионах из-за геополитики приводит к более длинным маршрутам и, соответственно, к более высоким ценам на топливо.
Читайте также
В то же время бюджетные авиакомпании теряют свои преимущества из-за роста стоимости рабочей силы и повышения аэропортовых сборов, что удорожает перелеты.

Рост туристических налогов

Туристические направления продолжают повышать налоги для гостей, пытаясь бороться с проблемой избыточного туризма.
Ожидается, что Венеция в следующем году снова будет брать плату с однодневных туристов за въезд в город.
Эдинбург утвердил туристический налог в размере до 5% на проживание, который будет введен с июля 2026 года.
Норвежские муниципалитеты также могут взимать 3%-й сбор с пассажиров круизных судов и гостей, которые останавливаются на ночь.
Читайте также
Пассажиры круизных судов будут платить сбор за высадку в некоторых портах Греции в зависимости от сезона — на Санторини и Миконосе он составляет до 20 евро.

Экологические и прогрессивные налоги

Сингапур в следующем году будет взимать с пассажиров сбор за экологически чистое авиационное топливо в размере $32 с человека.
Япония одобрила прогрессивное повышение налога (до 900%) на проживание в Киото, которое вступит в силу в марте.
Как сэкономить на путешествиях в 2026 году:
  1. Проявляйте гибкость: выбирайте сначала тип поездки («горнолыжный», «пляжный»), а затем подбирайте место, соответствующее вашему бюджету.
  2. Путешествие в межсезонье: избегайте пиковых туристических сезонов, когда цены самые высокие.
  3. Минимизируйте расходы на жилье и еду: по возможности останавливайтесь у друзей или родственников и готовьте еду самостоятельно.
  4. Путешествуйте с легким багажом: старайтесь брать немного вещей, чтобы избежать дополнительных сборов за перевозку багажа.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems