Ошибки при попытке уволиться с военной службы (мнение адвоката) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Ошибки при попытке уволиться с военной службы (мнение адвоката)

Правом на отсрочку могут воспользоваться исключительно военнообязанные. Однако, как только военнообязанный стал военнослужащим, отсрочки быть не может, даже если его семейные обстоятельства соответствуют приведенному в Законе описанию.

Какие ошибки допускаются военнообязанные при попытке уволиться с военной службы рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

После мобилизации речь может идти исключительно об освобождении от военной службы, основания для которого определены в ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

«Законодательство постоянно меняется. И, например, большинство оснований для увольнения, которые существовали до 18 мая 2024 года, не позволяют уволиться сейчас», — пишет она

Опираться необходимо на нормы, действующие на момент увольнения. По той же причине ошибкой может быть использование судебной практики без учета, действуют ли на сегодня те нормы, которые применял суд.

Ошибки

Ненадлежащий сбор документов

На сегодняшний день для военнослужащих всех формирований, подчиненных Минобороны, перечень необходимых для увольнения документов определен Инструкцией об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Читайте также Встать на воинский учет можно без ТЦК и ВВК в Резерв+

Поэтому важно пакет документов собирать именно по этому перечню. Для НГУ и ГНСУ, к сожалению, такого перечня нет.

Подача документов, но не рапорта

Процедура увольнения предусматривает подачу не только необходимых документов, но и рапорта, как надлежащим образом оформленную просьбу об увольнении.

«Передам документы, а командование уже разберется» — подход, который работает только в очень лояльных воинских частях. Пока рапорт не подан — процедура увольнения не запущена — отмечает адвокат.

Подача рапорта без подтверждения

Иметь документальное подтверждение подачи рапорта — универсальный совет для всех военнослужащих. Такое подтверждение позволит установить четкую дату подачи рапорта и соответственно крайний срок, до которого рапорт должен быть рассмотрен. Бывали случаи, когда военная часть не признает факт подачи рапорта, а военный лишен возможности доказать обратное.

Читайте также Резерв+ расширяет сервис уведомлений для военнообязанных

Нереагирование на отсутствие информации о результатах рассмотрения рапорта

Рапорт должен быть рассмотрен своевременно (в зависимости от подчиненности и рода вопросов срок рассмотрения рапорта может составлять 48 часов, 14 дней или 30 дней).

О результатах рассмотрения рапорта военнослужащий должен быть уведомлен в письменном виде.

Если сроки рассмотрения рапорта истекли, а ответа до сих пор нет — это повод обратиться лично или попросить адвоката направить адвокатский запрос.

Ранее говорилось , что резерв+ расширяет сервис уведомлений. Приложение информирует о ключевых событиях и запросах пользователя.

В настоящее время Резерв+ уже отправляет push-уведомления о ряде событий, связанных с воинским учетом:

подача и снятие с розыска;

нарушение правил воинского учета и штрафы;

обновление Резерв ID;

обновление и получение данных;

получение отсрочки или бронирования;

⁠⁠получение электронного направления на ВВК.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.