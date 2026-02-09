0 800 307 555
Можно ли оформить загранпаспорт без «Резерв+» — объяснение адвоката

Личные финансы
Находящиеся за пределами страны военнообязанные граждане Украины могут оформить загранпаспорт без возвращения в Украину. В то же время, для этой категории предусмотрено обязательное условие, связанное с воинским учетом.
Об этом сообщают Новости. Live со ссылкой на разъяснение адвоката Андрея Карпенко.

Можно ли оформить паспорт за рубежом

К юристам обратился военнообязанный гражданин, находящийся за рубежом, с вопросом, может ли он получить новый загранпаспорт без въезда в Украину и без использования приложения «Резерв+».
По словам адвоката, оформить документ за границей можно через подразделения ГП «Документ». Однако без применения «Резерв+» получить загранпаспорт не удастся.

Почему «Резерв+» нужен для оформления паспорта

Карпенко напомнил, что в 2025 году Кабинет Министров утвердил изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах.
«Теперь мужчинам не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу. Работники зарубежных подразделений ГП „Документ“ будут проверять статус воинского учета в реестре. Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и, соответственно, мужчин будут ставить на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме», — объяснил адвокат.
Именно поэтому наличие у гражданина в смартфоне приложения «Резерв+» является необходимым условием для получения загранпаспорта.
