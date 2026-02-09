Укрпочта запустит выдачу посылок в магазинах и кафе
АО «Укрпочта» планирует в конце первого квартала 2026 года запустить агентские точки выдачи посылок, которые будут работать в кафе, магазинах и других заведениях сферы обслуживания.
Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.
По его словам, партнеры будут заключать договор с компанией и получать оплату за каждую выданную посылку.
«Это не ведет к каким-то капитальным расходам и дорогим ремонтам. Все-таки, эффективнее всего — это быстро нарастить сеть, чтобы нашим клиентам было удобно и выгодно получать посылки», — пояснил Смелянский.
Пилотный проект в Киеве
В настоящее время проект находится на этапе тестирования. В Киеве уже работают девять пилотных точек, где клиенты могут получить отправление.
В компании отмечают, что ключевое внимание будет уделено качеству обслуживания и соблюдению стандартов. После оценки результатов тестирования «Укрпочта» планирует привлекать новых партнеров.
Почтоматы и обновления приложения
Кроме запуска агентских точек, в начале 2026 года компания планирует установить около 1 тыс. почтоматов.
Также предусмотрено обновление мобильного приложения. Новый функционал позволит клиентам управлять доставкой, в частности перенаправлять отправки в другие отделения или почтоматы.
Ранее в компании сообщалось о намерении провести в 2026 году масштабную модернизацию сети отделений по всей Украине.
В настоящее время «Укрпочта» имеет более 6 тыс. отделений и около 26 тыс. точек обслуживания.
Финансовые результаты компании
В четвертом квартале 2025 года оператор получил чистую прибыль в размере 257,9 млн грн, что на 69,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рост обеспечил дополнительный доход от продажи имущества предприятия на сумму 168 млн. грн.
Выручка компании в четвертом квартале выросла на 10,7 млн грн в годовом исчислении до 3 млрд 601,6 млн грн.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что ребрендинг «Укрпочты» вызвал волну критики в соцсетях: пользователи заявляли, что средства, потраченные на обновление бренда, целесообразнее было бы направить на повышение зарплат работникам отделений. На этом фоне СЕО компании Игорь Смелянский публично прокомментировал ситуацию с оплатой труда и привел конкретные цифры о доходах компании.
