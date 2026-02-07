0 800 307 555
За сколько лет можно заработать на квартиру в Германии (инфографика)

Личные финансы
70
Сколько лет придется откладывать на жилье в Германии
В разных городах Германии время накопления денег на собственное жилье может колебаться от нескольких лет до десятилетия, ведь стоимость недвижимости и уровень доходов отличается. Дольше всего придется откладывать в Мюнхене, меньше всего — в Дортмунде.
Об этом пишет «Телеканал 24», ссылаясь на данные Numbeo.

Средняя стоимость квадратного метра в Германии

Самые высокие цены на жилье зафиксированы в Мюнхене. В среднем квадратный метр в центре города стоит 11 233 евро, а за его пределами — 7 657 евро.
На втором месте по ценам на недвижимость — Дюссельдорф, где стоимость квадратного метра в центре составляет 8 429 евро и 4 497 евро вне его.
В Гамбурге квадратный метр в центральных районах обходится в среднем в 8042 евро, тогда как за пределами центра — 4694 евро.
Средняя стоимость 1 кв. м в других городах:
  • Берлин — 7 577,58 евро в центре, 5 195,22 евро — за его пределами;
  • Франкфурт-на-Майне — 7 282,13 евро в центре, 4 051,56 евро — за его пределами;
  • Кельн — 6 385,29 евро в центре, 4 292,31 евро — за его пределами;
  • Штутгарт — 6 101,83 евро в центре, 3 971,09 евро — за его пределами;
  • Дортмунд — 2 700,00 евро в центре, 2 012,00 евро — за его пределами.

Какие средние зарплаты в Германии

Самую высокую среднюю месячную зарплату после уплаты налогов получают работники, проживающие во Франкфурте-на-Майне — 4 088 евро в месяц.
Чуть меньше получают в Мюнхене — 4 051 евро, а в Штутгарте средняя зарплата составляет 3 702 евро.
Средние зарплаты после уплаты налогов в других городах:
  • Дюссельдорф — 3455,47 евро;
  • Гамбург — 3 417,25 евро;
  • Берлин — 3 165,86 евро;
  • Кельн — 3091,72 евро;
  • Дортмунд — 3075,72 евро.

Сколько лет нужно, чтобы купить квартиру в Германии

Если человек откладывает всю зарплату и хочет купить квартиру площадью 50 кв. м, на накопление на жилье в Мюнхене уйдет больше времени — 11,6 лет для квартиры в центре и 7,9 лет за его пределами.
Быстрее всего же накопить на собственную квартиру можно в Дортмунде — 3,7 года на жилье в центре, а за его пределами — 2,7 года.
Сколько лет нужно, чтобы купить квартиру в Германии, Інфографіка: Finance.ua
Отмечается, что эти данные усредненные, ведь в каждом городе есть квартиры и подороже, и подешевле, если сравнивать со средней ценой. Аналогичная ситуация и с доходами: кто-то зарабатывает больше среднего уровня, кто-то меньше.
Кроме того, данные не учитывают расходы на жизнь, инфляцию, налоги на покупку, кредиты и т. д.

Реально ли собрать на первый взнос на квартиру в Украине за 5 лет

Ранее Finance.ua писал, что более половины украинцев планируют приобрести квартиру в 2026 году или в течение ближайших 5 лет. Треть украинцев собираются воспользоваться государственными программами. То есть большинству украинцев придется собирать деньги на первый взнос.
С зарплатой в 40−50 тыс./гривен можно позволить себе откладывать до 10 тыс. грн в месяц. Но средняя зарплата по Украине на ноябрь 2025 года составляет лишь немногим более 27 тыс. грн. Реально многие украинцы получают еще меньшие суммы на руки.
Финансовый консультант в сфере накопительного страхования Ярослав Кучер отмечает, что при доходе в 25 тыс. грн. накопить на первый взнос будет сложно. Если ежемесячно откладывать по 10%, то за год можно собрать 30 тыс. Но надо учитывать инфляцию.
Больше деталей читайте в статье.
По материалам:
Finance.ua
ГерманияНедвижимость
