Минэкономики расширило перечень авто, подпадающих под «налог на роскошь»

Какие автомобили в этом году подпадают под «налог на роскошь»

В Министерстве экономики обновили список автомобилей , владельцы которых в 2026 году должны платить транспортный налог в размере 25 тыс. грн: в него вошли авто в возрасте до пяти лет со среднерыночной стоимостью свыше 3,24 млн грн.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

За какие автомобили необходимо уплатить транспортный налог

В список попали модели более 20 марок автомобилей, среди которых Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Mercedes, Ineos, Land Rover, Lexus, Lamborghini, Maserati, Porsche и Rolls-Royce.

Стоит отметить, что в этом году в перечень вошли модели, которых не было в прошлом году:

Tesla Model S Plaid (до 1 года выпуска),

Model X LR и Roadster (до 5 лет),

Toyota Sequoia и Tundra (2−3 года),

Volvo XC90 (до 1 года).

В «Укравтопроме» добавляют, что в течение года список автомобилей может быть дополнен.

Какие автомобили подпадают под «налог на роскошь»

Налог на роскошь взимается в размере 25 тыс. грн с автомобилей в возрасте до пяти лет и среднерыночной стоимостью свыше 375 размеров минимальной зарплаты, что в 2026 году составляет 3 242 625 грн. Для сравнения, в прошлом году порог составлял 3 млн. грн.

Уплатить его необходимо:

физическим лицам — в течение 60 дней после получения сообщения;

юрлицам — авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.

