0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минэкономики расширило перечень авто, подпадающих под «налог на роскошь»

Личные финансы
17
Какие автомобили в этом году подпадают под «налог на роскошь»
Какие автомобили в этом году подпадают под «налог на роскошь»
В Министерстве экономики обновили список автомобилей , владельцы которых в 2026 году должны платить транспортный налог в размере 25 тыс. грн: в него вошли авто в возрасте до пяти лет со среднерыночной стоимостью свыше 3,24 млн грн.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

За какие автомобили необходимо уплатить транспортный налог

В список попали модели более 20 марок автомобилей, среди которых Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Mercedes, Ineos, Land Rover, Lexus, Lamborghini, Maserati, Porsche и Rolls-Royce.
Стоит отметить, что в этом году в перечень вошли модели, которых не было в прошлом году:
  • Tesla Model S Plaid (до 1 года выпуска),
  • Model X LR и Roadster (до 5 лет),
  • Toyota Sequoia и Tundra (2−3 года),
  • Volvo XC90 (до 1 года).
В «Укравтопроме» добавляют, что в течение года список автомобилей может быть дополнен.

Какие автомобили подпадают под «налог на роскошь»

Налог на роскошь взимается в размере 25 тыс. грн с автомобилей в возрасте до пяти лет и среднерыночной стоимостью свыше 375 размеров минимальной зарплаты, что в 2026 году составляет 3 242 625 грн. Для сравнения, в прошлом году порог составлял 3 млн. грн.
Уплатить его необходимо:
  • физическим лицам — в течение 60 дней после получения сообщения;
  • юрлицам — авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.
По материалам:
Finance.ua
АвтоНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems