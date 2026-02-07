Минэкономики расширило перечень авто, подпадающих под «налог на роскошь»
В Министерстве экономики обновили список автомобилей , владельцы которых в 2026 году должны платить транспортный налог в размере 25 тыс. грн: в него вошли авто в возрасте до пяти лет со среднерыночной стоимостью свыше 3,24 млн грн.
За какие автомобили необходимо уплатить транспортный налог
В список попали модели более 20 марок автомобилей, среди которых Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Mercedes, Ineos, Land Rover, Lexus, Lamborghini, Maserati, Porsche и Rolls-Royce.
Стоит отметить, что в этом году в перечень вошли модели, которых не было в прошлом году:
- Tesla Model S Plaid (до 1 года выпуска),
- Model X LR и Roadster (до 5 лет),
- Toyota Sequoia и Tundra (2−3 года),
- Volvo XC90 (до 1 года).
В «Укравтопроме» добавляют, что в течение года список автомобилей может быть дополнен.
Какие автомобили подпадают под «налог на роскошь»
Налог на роскошь взимается в размере 25 тыс. грн с автомобилей в возрасте до пяти лет и среднерыночной стоимостью свыше 375 размеров минимальной зарплаты, что в 2026 году составляет 3 242 625 грн. Для сравнения, в прошлом году порог составлял 3 млн. грн.
Уплатить его необходимо:
- физическим лицам — в течение 60 дней после получения сообщения;
- юрлицам — авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.
