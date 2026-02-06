Сколько стоят популярные среди украинцев электромобили на вторичном рынке (инфографика)
В январе 2026 года количество объявлений о продаже подержанных электромобилей в Украине уменьшилось до 6,7 тыс. против 11,3 тыс. на пиковом уровне в марте 2025 года. Несмотря на прогнозы, массового «сброса» пригнанных авто не произошло — украинцы покупали машины преимущественно для собственного потребления.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.
Общее состояние рынка
Суммарная стоимость электромобилей, выставленных на продажу в начале 2026 года, составила $147,3 млн. Сокращение количества объявлений связано не со спадом спроса, а с тем, что владельцы не спешат продавать имеющиеся в наличии авто. Ведь в случае продажи электромобиля приобретение следующего автомобиля уже потребует уплаты 20% НДС.
Топ-10 электромобилей
Ниже приведены изменения средних (медианных) цен на 10 самых популярных электромобилей на вторичном рынке Украины.
Данные приведены для массового года выпуска каждой модели без учета конкретных версий или комплектаций.
- Volkswagen e-Golf (2015) Средняя цена остается стабильной — около $8 600.
- Volkswagen ID. Unyx (2024) Модель стала одним из новых лидеров рынка, вытесняя ID.4. Средняя цена выросла до $27 300. Зачастую автомобили продаются еще до появления публичных объявлений.
- BYD Song Plus (2025): цена выросла с $26 500 до $28 950. Кроме НДС, на цену повлияли ограничения Китая на экспорт новых авто (правило 180 дней).
- Hyundai Kona (2020) прибавила около $800, достигнув отметки $17 500. Спрос на версию 64 кВт/ч остается стабильно высоким.
- Kia Niro (2020) продемонстрировала колебания, но в итоге закрепилась на уровне 19 375 долларов.
- Nissan Leaf (2014): цена стабильная — около $6 750. Но фактически он подорожал, ведь батареи с каждым годом деградируют, а цена не падает.
- Renault Zoe (2020) демонстрирует железную стабильность — цена за год изменилась с $12 150 до $12 200.
- Tesla Model 3 (2018) держится в районе $16 500. Большие очереди на СТО для восстановления «битков» из США сдерживают массовый выход этих авто на рынок.
- Model S (2015): цена составляет около $14 400.
- Model Y (2023): самая стабильная цена — $28 000. Обновление Juniper не вызвало обвала цен на предыдущую версию.
