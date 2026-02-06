Сколько стоят популярные среди украинцев электромобили на вторичном рынке (инфографика) Сегодня 17:06 — Технологии&Авто

Суммарная стоимость электромобилей, выставленных на продажу в начале 2026 года, составила 147,3 млн долларов.

В январе 2026 года количество объявлений о продаже подержанных электромобилей в Украине уменьшилось до 6,7 тыс. против 11,3 тыс. на пиковом уровне в марте 2025 года. Несмотря на прогнозы, массового «сброса» пригнанных авто не произошло — украинцы покупали машины преимущественно для собственного потребления.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Общее состояние рынка

Суммарная стоимость электромобилей, выставленных на продажу в начале 2026 года, составила $147,3 млн. Сокращение количества объявлений связано не со спадом спроса, а с тем, что владельцы не спешат продавать имеющиеся в наличии авто. Ведь в случае продажи электромобиля приобретение следующего автомобиля уже потребует уплаты 20% НДС.

Топ-10 электромобилей

Ниже приведены изменения средних (медианных) цен на 10 самых популярных электромобилей на вторичном рынке Украины.

Данные приведены для массового года выпуска каждой модели без учета конкретных версий или комплектаций.

Volkswagen e-Golf (2015) Средняя цена остается стабильной — около $8 600.

Volkswagen ID. Unyx (2024) Модель стала одним из новых лидеров рынка, вытесняя ID.4. Средняя цена выросла до $27 300. Зачастую автомобили продаются еще до появления публичных объявлений.

Volkswagen ID. Unyx забирают «из колес», часто даже не доводя до объявлений, eauto.org.ua

BYD Song Plus (2025): цена выросла с $26 500 до $28 950. Кроме НДС, на цену повлияли ограничения Китая на экспорт новых авто (правило 180 дней).

Hyundai Kona (2020) прибавила около $800, достигнув отметки $17 500. Спрос на версию 64 кВт/ч остается стабильно высоким.

Kia Niro (2020) продемонстрировала колебания, но в итоге закрепилась на уровне 19 375 долларов.

Hyundai Kona добавила около $800, достигнув отметки $17 500, eauto.org.ua

Nissan Leaf (2014): цена стабильная — около $6 750. Но фактически он подорожал, ведь батареи с каждым годом деградируют, а цена не падает.

Renault Zoe (2020) демонстрирует железную стабильность — цена за год изменилась с $12 150 до $12 200.

Tesla Model 3 (2018) держится в районе $16 500. Большие очереди на СТО для восстановления «битков» из США сдерживают массовый выход этих авто на рынок.

Массовый выход Tesla Model 3 на рынок сдерживается загруженностью СТО, занимающихся восстановлением поврежденных машин из США, eauto.org.ua

Model S (2015): цена составляет около $14 400.

Model Y (2023): самая стабильная цена — $28 000. Обновление Juniper не вызвало обвала цен на предыдущую версию.

Tesla Model S 2015 все чаще рассматривают как коллекционный вариант., eauto.org.ua

