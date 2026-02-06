Украина и Польша запустят совместное производство дронов
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах встречи с премьером Польши Дональдом Туском. Он отметил, что страны будут вместе производить дроны и другое оружие.
Зеленский отметил, что значительную часть разговора с Туском посвятили совместным программам защиты, в частности PURL, что позволяет Украине иметь противовоздушную оборону от США.
«Готовимся вместе производить дроны, вместе с Польшей делать копродакшн — и все это будет, — производить дроны и другое оружие», — сообщил украинский президент.
По его словам, из-за войны именно Украина имеет актуальную экспертизу относительно того, какое оружие реально работает в современной войне и что может помочь. Это знание поможет в производстве оружия для защиты Украины, Польши и других стран Европы, подчеркнул Зеленский.
