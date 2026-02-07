0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сапфировый безель и зарядка от солнца: Casio анонсировала новую модель часов Oceanus Manta

Технологии&Авто
5
Casio оснастила Oceanus Manta сапфировым безелем и Tough Solar
Casio оснастила Oceanus Manta сапфировым безелем и Tough Solar, Фото: Casio
Компания Casio анонсировала в Японии новую модель премиальных часов Oceanus Manta — OCW-S7000F-2A. Устройство изготовлено из дорогих материалов и имеет поддержку Bluetooth, радиоуправления и зарядки Tough Solar.
Об этом пишет NotebookCheck.
Новинка отличается двухцветным оформлением в сине-белых тонах. Основной циферблат выполнен в синем цвете, а дополнительные индикаторы имеют белое покрытие, нанесенное методом парового осаждения.
Циферблат новых часов от Casio
Циферблат новых часов от Casio, Фото: Casio
Безель изготовлен из сапфирового стекла с ярким синим напылением. Корпус и браслет созданы из титана серебристого оттенка.
Часы имеют титановый корпус.
Часы имеют титановый корпус., Фото: Casio
Часы поддерживают радиоуправление Multiband 6, имеют три аналоговых стрелки и функцию автоматической коррекции их положения.
Благодаря Bluetooth он может синхронизироваться со смартфоном через приложение Casio Watches, что обеспечивает автоматическую корректировку времени и функцию поиска телефона.
Часы могут синхронизироваться со смартфоном
Часы могут синхронизироваться со смартфоном, Фото: Casio
Два вспомогательных циферблата показывают день недели, уровень заряда и время в 24-часовом формате. Третий отвечает за секундомер с точностью до одной секунды. Модель имеет водозащиту до 10 ATM и работает на технологии Tough Solar, что позволяет заряжаться от солнечного света и ламп.
Часы Oceanus Manta можно зарядить от солнечного света и ламп.
Часы Oceanus Manta можно зарядить от солнечного света и ламп., Фото: Casio
Часы уже доступны в Японии для предварительного заказа. Стоимость Oceanus Manta OCW-S7000F-2A составляет 220 000 иен (~$1422). Пока неизвестно, когда часы появятся в фирменных магазинах Casio в других странах.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems