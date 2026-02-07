Сапфировый безель и зарядка от солнца: Casio анонсировала новую модель часов Oceanus Manta
Компания Casio анонсировала в Японии новую модель премиальных часов Oceanus Manta — OCW-S7000F-2A. Устройство изготовлено из дорогих материалов и имеет поддержку Bluetooth, радиоуправления и зарядки Tough Solar.
Об этом пишет NotebookCheck.
Новинка отличается двухцветным оформлением в сине-белых тонах. Основной циферблат выполнен в синем цвете, а дополнительные индикаторы имеют белое покрытие, нанесенное методом парового осаждения.
Безель изготовлен из сапфирового стекла с ярким синим напылением. Корпус и браслет созданы из титана серебристого оттенка.
Часы поддерживают радиоуправление Multiband 6, имеют три аналоговых стрелки и функцию автоматической коррекции их положения.
Благодаря Bluetooth он может синхронизироваться со смартфоном через приложение Casio Watches, что обеспечивает автоматическую корректировку времени и функцию поиска телефона.
Два вспомогательных циферблата показывают день недели, уровень заряда и время в 24-часовом формате. Третий отвечает за секундомер с точностью до одной секунды. Модель имеет водозащиту до 10 ATM и работает на технологии Tough Solar, что позволяет заряжаться от солнечного света и ламп.
Часы уже доступны в Японии для предварительного заказа. Стоимость Oceanus Manta OCW-S7000F-2A составляет 220 000 иен (~$1422). Пока неизвестно, когда часы появятся в фирменных магазинах Casio в других странах.
Поделиться новостью
Также по теме
Сапфировый безель и зарядка от солнца: Casio анонсировала новую модель часов Oceanus Manta
Mercedes-Benz представил новый бронированный автомобиль S-класса для мировых лидеров
Hyundai выпустила яркого конкурента Audi S6 (фото)
ТОП-10 лучших городских автомобилей с пробегом
Представлены часы с функцией майнинга Bitcoin (фото)
Realme представила свой первый смартфон-павербанк (фото)