Сапфировый безель и зарядка от солнца: Casio анонсировала новую модель часов Oceanus Manta Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

Casio оснастила Oceanus Manta сапфировым безелем и Tough Solar, Фото: Casio

Компания Casio анонсировала в Японии новую модель премиальных часов Oceanus Manta — OCW-S7000F-2A. Устройство изготовлено из дорогих материалов и имеет поддержку Bluetooth, радиоуправления и зарядки Tough Solar.

Об этом пишет NotebookCheck.

Новинка отличается двухцветным оформлением в сине-белых тонах. Основной циферблат выполнен в синем цвете, а дополнительные индикаторы имеют белое покрытие, нанесенное методом парового осаждения.

Циферблат новых часов от Casio, Фото: Casio

Безель изготовлен из сапфирового стекла с ярким синим напылением. Корпус и браслет созданы из титана серебристого оттенка.

Часы имеют титановый корпус., Фото: Casio

Часы поддерживают радиоуправление Multiband 6, имеют три аналоговых стрелки и функцию автоматической коррекции их положения.

Благодаря Bluetooth он может синхронизироваться со смартфоном через приложение Casio Watches, что обеспечивает автоматическую корректировку времени и функцию поиска телефона.

Часы могут синхронизироваться со смартфоном, Фото: Casio

Два вспомогательных циферблата показывают день недели, уровень заряда и время в 24-часовом формате. Третий отвечает за секундомер с точностью до одной секунды. Модель имеет водозащиту до 10 ATM и работает на технологии Tough Solar, что позволяет заряжаться от солнечного света и ламп.

Часы Oceanus Manta можно зарядить от солнечного света и ламп., Фото: Casio

Часы уже доступны в Японии для предварительного заказа. Стоимость Oceanus Manta OCW-S7000F-2A составляет 220 000 иен (~$1422). Пока неизвестно, когда часы появятся в фирменных магазинах Casio в других странах.

