Mercedes-Benz представил новый бронированный автомобиль S-класса для мировых лидеров
Немецкая компания Mercedes-Benz представила бронированный S680 с высоким гражданским уровнем защиты VR10. Этот автомобиль выдерживает бронебойные и зажигательные снаряды, а также пули крупного калибра и взрывы гранат.
Об этом пишет AutoBlog.
Mercedes-Benz утверждает, что это единственный автомобиль такого типа, который выходит с завода с высоким гражданским уровнем защиты VR10. Это означает, что он разработан, чтобы выдерживать бронебойные и зажигательные снаряды, а также пули крупного калибра, такие как 30−06, и, в некоторой степени, пули калибра 50. Кроме того, автомобили с рейтингом VR10 также могут выдерживать взрывы гранат
— пишет издание.
В то же время отмечается, что Mercedes не упоминает, как именно бронирован S680, но утверждается, что в нем есть многослойные баллистические панели, барабаны из кевлара и толстое стекло, чтобы отбивать мелкие шары.
Компания называет совокупность защитных мер своей интегрированной системой защиты.
Впрочем, пишет издание, это все еще S-класс, хоть и сильно бронированный. Это значит, что у него все еще есть все атрибуты роскоши, которых ожидаешь от плутократического седана.
Здесь множество кожи, дерева и высококачественных материалов, а также другие технологические функции, которые можно увидеть в стандартном S-классе.
Mercedes-Benz гордится тем, что он оснащен развлекательной системой MBUX для задних сидений, включающей функцию телеконференций, вероятно, для встреч мировых лидеров, отмечает издание.
Поделиться новостью
Также по теме
Mercedes-Benz представил новый бронированный автомобиль S-класса для мировых лидеров
Hyundai выпустила яркого конкурента Audi S6 (фото)
ТОП-10 лучших городских автомобилей с пробегом
Представлены часы с функцией майнинга Bitcoin (фото)
Realme представила свой первый смартфон-павербанк (фото)
Украина и Польша запустят совместное производство дронов