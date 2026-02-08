0 800 307 555
Geely показала недорогой электрифицированный семейный кроссовер (фото)

Технологии&Авто
7
Geely Galaxy M7 – недорогой плагин-гибридный кроссовер
Geely Galaxy M7 – недорогой плагин-гибридный кроссовер, Фото: Geely
Обнародованы официальные фото Geely Galaxy M-7. Электрифицированный семейный кроссовер будет иметь запас хода 1730 км. Новый Geely Galaxy M-7 представят к концу первого квартала.
Первые подробности кроссовера раскрыли на сайте CarNewsChina.
Семейный автомобиль — это более дешевый младший брат Geely Galaxy M9 стоимостью примерно от $20 000.
Он позаимствовал у большого кроссовера черты дизайна передней части типа узких фар, соединенных диодной полосой. А вот в профиль новый Geely Galaxy M7 более стремительный.
В анфас кроссовер напоминает старшего брата Geely Galaxy M<sup><small>9</small></sup>
В анфас кроссовер напоминает старшего брата Geely Galaxy M9, Фото: Geely

Размеры Geely Galaxy M7:

  • длина — 4770 мм;
  • ширина — 1905 мм;
  • высота — 1685 мм;
  • колесная база — 2785 мм.
В салоне Geely Galaxy M7 можно заметить узкий цифровой приборный щиток и большой тачскрин, а также двухуровневую центральную консоль с двойной беспроводной зарядкой для смартфонов. Часть переключателей украсили хрусталем.
На передней панели установили два экрана
На передней панели установили два экрана, Фото: Geely
Кроссовер Geely Galaxy M7 оснащен плагин-гибридной установкой с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 110 л. с. и электромотором, мощность которого не раскрывается. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.
Часть переключателей украсили хрусталем
Часть переключателей украсили хрусталем, Фото: Geely
Расход горючего в комбинированном цикле составляет 3,35 л на 100 км. Новый Geely Galaxy M7 способен проехать 225 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге — 1730 км.
По материалам:
Фокус
Авто
