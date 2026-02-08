Geely показала недорогой электрифицированный семейный кроссовер (фото) 08.02.2026, 01:09 — Технологии&Авто

Geely Galaxy M7 – недорогой плагин-гибридный кроссовер, Фото: Geely

Обнародованы официальные фото Geely Galaxy M-7. Электрифицированный семейный кроссовер будет иметь запас хода 1730 км. Новый Geely Galaxy M-7 представят к концу первого квартала.

Первые подробности кроссовера раскрыли на сайте CarNewsChina.

Семейный автомобиль — это более дешевый младший брат Geely Galaxy M 9 стоимостью примерно от $20 000.

Он позаимствовал у большого кроссовера черты дизайна передней части типа узких фар, соединенных диодной полосой. А вот в профиль новый Geely Galaxy M 7 более стремительный.

В анфас кроссовер напоминает старшего брата Geely Galaxy M 9 , Фото: Geely

Размеры Geely Galaxy M 7 :

длина — 4770 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1685 мм;

колесная база — 2785 мм.

В салоне Geely Galaxy M 7 можно заметить узкий цифровой приборный щиток и большой тачскрин, а также двухуровневую центральную консоль с двойной беспроводной зарядкой для смартфонов. Часть переключателей украсили хрусталем.

На передней панели установили два экрана, Фото: Geely

Кроссовер Geely Galaxy M 7 оснащен плагин-гибридной установкой с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 110 л. с. и электромотором, мощность которого не раскрывается. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Часть переключателей украсили хрусталем, Фото: Geely

Расход горючего в комбинированном цикле составляет 3,35 л на 100 км. Новый Geely Galaxy M 7 способен проехать 225 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге — 1730 км.

