Anthropic обновила Opus до версии 4.6: что изменилось

Anthropic выпустила ИИ-модель с командами агентов, разделяющих большие задачи на отдельные части работы

Компания Anthropic представила новую версию своей флагманской модели Opus — Opus 4.6, которая является ключевой для работы инструмента Claude Code. Предыдущая версия Opus 4.5 была выпущена только в ноябре прошлого года, но с новым релизом компания существенно расширила функциональные возможности модели.

Об этом пишет TechCrunch.

Новый подход к выполнению задач

Возможно, наиболее заметным дополнением в новой версии Opus является появление того, что компания называет командами агентов — групп агентов, которые способны разделять большие задачи на отдельные сегментированные работы.

«Вместо того чтобы один агент выполнял задачи последовательно, вы можете распределить работу между несколькими агентами, где каждый отвечает за свою часть и координирует действия непосредственно с другими», — отмечают в компании.

Скотт Уайт, руководитель отдела продуктов Anthropic, сравнил новую функцию с работой команды талантливых специалистов, отметив, что распределение обязанностей между агентами позволяет им «координировать действия параллельно и работать быстрее».

На данный момент команды агентов доступны в формате предварительного ознакомления для пользователей API и подписчиков.

Контекстное окно

Opus 4.6 также имеет более длинное контекстное окно, что означает, что программа может воспроизводить больший объем информации, чем сеанс пользователя.

Новая модель предлагает 1 млн токенов контекста, что сравнимо с тем, что предлагает Sonnet компании (версии 4 и 4.5). Эти контекстные окна позволяют работать с большими кодовыми базами, а также могут разрешить обработку более крупных документов.

Интеграция Claude в PowerPoint

Новая версия Opus также интегрирует Claude прямо в PowerPoint в виде боковой панели.

По словам Уайта, ранее пользователь мог попросить Claude создать структуру презентации, но затем этот файл приходилось переносить в PowerPoint для дальнейшего редактирования. Теперь же презентацию можно создавать прямо в PowerPoint при непосредственной помощи Claude.

Расширение аудитории пользователей

Вайт сообщил изданию TechCrunch, что Opus эволюционировал из модели, чрезвычайно эффективной в одной конкретной сфере — разработке программного обеспечения, — в программу, которая может быть полезна для более широкого круга.

«Мы заметили, что многие люди, не являющиеся профессиональными разработчиками, используют Claude Code просто потому, что это очень мощный инструмент для выполнения задач», — сказал он.

Уайт добавил, что среди пользователей они видят не только программистов, но и продакт-менеджеров, финансовых аналитиков и специалистов из разных областей.

