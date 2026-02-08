Рейтинг самых популярных подержанных авто из-за рубежа
В январе украинцы приобрели 17 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 22% больше, чем в прошлом году. Самым большим спросом пользовался Volkswagen Golf.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Аналитики отмечают, что средний возраст импортируемых подержанных авто остался неизменным — 10 лет.
Самыми популярными остаются бензиновые авто, составляющие 57% ввозимых машин (в январе 2025 года — 46,6%).
Далее следуют:
- дизельные — 22% (в январе 2025 — 24,4%)
- электромобили — 11% (20,5% в 2025 году)
- гибриды — 7% (4,5% в 2025 году)
- авто с ГБО — 3% (4% в прошлом году)
ТОП — 10 самых популярных моделей января:
- Volkswagen Golf — 899 авто;
- Volkswagen Tiguan — 633 авто;
- Audi Q5 — 617 авто;
- Skoda Octavia — 613 авто;
- Nissan Rogue — 584 авто;
- Renault Megane — 548 автомобилей;
- Volkswagen Passat — 434 авто;
- Nissan Qashqai — 374 авто;
- Ford Escape — 349 авто;
- Audi A4 — 316 авто.
ТОП-10 новых легковушек января
Ранее Finance.ua писал, что в январе десять самых популярных моделей новых легковых авто обеспечили 37% всех продаж на украинском рынке. Самым большим спросом среди покупателей пользовался Renault Duster — в январе продали 409 таких авто.
Второе место занял Toyota RAV-4 с результатом 334 проданных авто, а тройку лидеров замкнул Toyota Land Cruiser Prado, избравший 218 покупателей.
В пятерку бестселлеров также вошли Hyundai Tucson (200 автомобилей) и BYD Leopard 3 (169 автомобилей).
Поделиться новостью
Также по теме
Рейтинг самых популярных подержанных авто из-за рубежа
Как выбрать номерной знак при регистрации авто: бесплатные и платные комбинации
Названы крупнейшие автомобильные рынки ЕС
Anker представила зарядную станцию Solix C2000 Gen 2
Porsche может отказаться от электрического 718 из-за затрат и падения интереса
Tesla выпустила новую модель кроссовера Model Y