Рейтинг самых популярных подержанных авто из-за рубежа Сегодня 19:14 — Технологии&Авто

Водитель за рулем автомобиля, Фото: freepik

В январе украинцы приобрели 17 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 22% больше, чем в прошлом году. Самым большим спросом пользовался Volkswagen Golf.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Аналитики отмечают, что средний возраст импортируемых подержанных авто остался неизменным — 10 лет.

Самыми популярными остаются бензиновые авто, составляющие 57% ввозимых машин (в январе 2025 года — 46,6%).

Далее следуют:

дизельные — 22% (в январе 2025 — 24,4%)

электромобили — 11% (20,5% в 2025 году)

гибриды — 7% (4,5% в 2025 году)

авто с ГБО — 3% (4% в прошлом году)

ТОП — 10 самых популярных моделей января:

Volkswagen Golf — 899 авто; Volkswagen Tiguan — 633 авто; Audi Q5 — 617 авто; Skoda Octavia — 613 авто; Nissan Rogue — 584 авто; Renault Megane — 548 автомобилей; Volkswagen Passat — 434 авто; Nissan Qashqai — 374 авто; Ford Escape — 349 авто; Audi A4 — 316 авто.

ТОП-10 новых легковушек января

Ранее Finance.ua писал , что в январе десять самых популярных моделей новых легковых авто обеспечили 37% всех продаж на украинском рынке. Самым большим спросом среди покупателей пользовался Renault Duster — в январе продали 409 таких авто.

Второе место занял Toyota RAV-4 с результатом 334 проданных авто, а тройку лидеров замкнул Toyota Land Cruiser Prado, избравший 218 покупателей.

В пятерку бестселлеров также вошли Hyundai Tucson (200 автомобилей) и BYD Leopard 3 (169 автомобилей).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.