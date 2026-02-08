0 800 307 555
Рейтинг самых популярных подержанных авто из-за рубежа

Технологии&Авто
19
Водитель за рулем автомобиля
В январе украинцы приобрели 17 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 22% больше, чем в прошлом году. Самым большим спросом пользовался Volkswagen Golf.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Аналитики отмечают, что средний возраст импортируемых подержанных авто остался неизменным — 10 лет.
Самыми популярными остаются бензиновые авто, составляющие 57% ввозимых машин (в январе 2025 года — 46,6%).
Далее следуют:
  • дизельные — 22% (в январе 2025 — 24,4%)
  • электромобили — 11% (20,5% в 2025 году)
  • гибриды — 7% (4,5% в 2025 году)
  • авто с ГБО — 3% (4% в прошлом году)
ТОП — 10 самых популярных моделей января:
  1. Volkswagen Golf — 899 авто;
  2. Volkswagen Tiguan — 633 авто;
  3. Audi Q5 — 617 авто;
  4. Skoda Octavia — 613 авто;
  5. Nissan Rogue — 584 авто;
  6. Renault Megane — 548 автомобилей;
  7. Volkswagen Passat — 434 авто;
  8. Nissan Qashqai — 374 авто;
  9. Ford Escape — 349 авто;
  10. Audi A4 — 316 авто.

ТОП-10 новых легковушек января

Ранее Finance.ua писал, что в январе десять самых популярных моделей новых легковых авто обеспечили 37% всех продаж на украинском рынке. Самым большим спросом среди покупателей пользовался Renault Duster — в январе продали 409 таких авто.
Второе место занял Toyota RAV-4 с результатом 334 проданных авто, а тройку лидеров замкнул Toyota Land Cruiser Prado, избравший 218 покупателей.
В пятерку бестселлеров также вошли Hyundai Tucson (200 автомобилей) и BYD Leopard 3 (169 автомобилей).
