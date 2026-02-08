Anker представила зарядную станцию ​​Solix C2000 Gen 2 Сегодня 05:08 — Технологии&Авто

Solix C2000 Gen 2 – новая зарядная станция от Anker

Производитель Anker официально представил портативную зарядную станцию ​​Solix C2000 Gen 2 с быстрой подзарядкой и многими вариантами подключения. Пиковая мощность станции с аккумулятором LiFePO4 на 2048 Втч составляет 4000 Вт, а с помощью дополнительной батареи ее можно расширить до 4 кВт·ч. Номинальная мощность зарядного устройства составляет 2400 Вт.

Об этом говорит Notebookcheck.

Как быстро заряжается станция

По словам компании, новую C2000 можно зарядить до 80% всего в 45 минутах и ​​до 100% в 58 минутах от переменного тока + солнечной батареи.

Заряжать станцию ​​можно несколькими способами: от 2600 Вт сети вместе с солнечной энергией, 2300 Вт только от розетки, от бензинового или газового генератора, 800 Вт от солнца и столько же от автомобиля или 120 Вт через автомобильную розетку 12 В.

Насколько долговечен аккумулятор станции

Anker установила срок службы аккумулятора более чем в 4000 циклов зарядки. Он прослужит более 10 лет даже при ежедневном использовании.

Запас энергии Solix C2000 Gen 2 можно увеличить до 4 кВт·ч с помощью специального дополнительного аккумулятора Anker Solix BP2000 Gen 2.

Станция является конкурентом Bluetti Elite 200 V2, которая вышла в конце прошлого года, но немного легче и меньше: 59×250×257 мм, 18,9 кг.

Всего Anker Solix C2000 Gen 2 имеет девять разъемов для подключения приборов, включая два порта USB-C с поддержкой Power Delivery мощностью 140 Вт.

Станция обойдется в €1499, первые заказчики в Европе получат значительную скидку до €999. Предварительные заказы продлятся до 23 февраля, а открытая продажа начнется на следующий день.

