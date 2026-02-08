Tesla выпустила новую модель кроссовера Model Y Сегодня 03:05 — Технологии&Авто

Tesla выпускает бюджетную версию Model Y

Американский производитель электромобилей Tesla представил в США новую версию своего кроссовера Model Y с полным приводом по цене 41 990 долларов.

Об этом пишет Reuters

Запуск состоялся после того, как в октябре Tesla вывела на рынок упрощенные версии Model Y и седана Model 3 в комплектации Standard. Их стоимость была снижена примерно на $5 тыс. по сравнению с предыдущими моделями.

Эти авто стали ключевым элементом ценовой стратегии компании на 2026 год, направленной на расширение круга покупателей без ожидания запуска нового массового электрокара.

Новая модификация — классом выше, чем базовая комплектация Model Y Standard с задним приводом, которая остается самой дешевой в линейке.

В то же время, аналитики предупредили, что увеличение доли более доступных моделей может негативно повлиять на маржу компании, если Tesla не сможет компенсировать это за счет снижения производственных затрат или роста доходов от программного обеспечения и сервисов.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания прекратит производство седанов Model S и Model X, а производственные мощности завода в Калифорнии планируют переориентировать на выпуск гуманоидных роботов.

