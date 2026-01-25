0 800 307 555
На рынок выйдет аналог Tesla Model S от Toyota (фото)

Toyota bZ7 – флагманский электрокар марки
Фото: Toyota
Флагманский электромобиль Toyota bZ7 готовится к выходу на рынок. Большой семейный седан недорогой, богато оснащен и имеет запас хода до 710 км. Новая Toyota bZ7 поначалу поступит в продажу в Китае, ведь именно там на предприятии GAC-Toyota выпускают модель. Цена Toyota bZ7 стартует с 200 000 юаней ($29 000).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Toyota bZ7 — доступный аналог Tesla Model S. Большой 5,1-метровый седан Е-класса отличается обтекаемым дизайном с выраженным «носом» и аркообразной крышей.
Запас хода седана достигает 710 км.
Фото: Toyota
В салоне установлен узкий цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин с мультимедийной системой Huawei. Также есть проекция на лобовое стекло.
Кроме того, электрокар Toyota получил электропакет, подогрев всех сидений, холодильник, акустику с 23 динамиками и систему полуавтономного движения с лидаром. Впереди и сзади есть беспроводные зарядки для смартфонов.
Электромобиль много оборудован
Фото: Toyota
Новая Toyota bZ7 оснащена 278-сильной установкой, а ее максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. На выбор предлагают батареи емкостью 71,35 и 88,13 кВт∙ч: запас хода составляет от 600 до 710 км.
По материалам:
Фокус
Авто
