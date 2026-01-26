0 800 307 555
Audi детально рассказала об обновленных A5 и S5 2026 года

Технологии&Авто
Audi незначительно изменила дизайн новых моделей
Audi обнародовала официальные данные об обновленных A5 и S5 2026 модельного года.
Компания не стала кардинально менять дизайн, сосредоточившись на электронных системах и оборудовании. Стартовая цена нового A5 составляет 50 200 долларов, а продажи начнутся в первом квартале этого года.

Дизайн

  • В экстерьере A5 появилось оформление в стиле «затемненного» кузова, благодаря чему большие воздухозаборники выглядят более сдержанно, а задняя часть выполнена в духе актуальных моделей бренда.
  • У S5 акцент сделан на деталях, в частности на фирменном красном шильдике на радиаторной решетке, тогда как общий силуэт остался близким к предшественнику.

Что изменилось в салоне

Самые заметные перемены произошли в салоне. Модели получили новый многофункциональный руль с привычными роликами и обновленную графику MMI с более простым и более наглядным интерфейсом. Приборная панель отображает больше данных, появилась поддержка зеркальной навигации и мультимедиа со смартфона, а дисплей для пассажира научили работать с отдельными Bluetooth-наушниками.
Среди новых опций — панорамные камеры, подогрев руля, видеорегистратор, аудиосистема в подголовниках и профильный режим с тремя сценариями комфорта.
S5 получил расширенный динамический режим с перенастроенной электроникой и улучшен автопарковник для тесных мест. Линейка двигателей сохранилась: бензиновые A5 оснащаются 2.0 TFSI на 150 или 204 л.с., дизельные версии имеют 2.0 TDI EA288 evo на 204 л.с., а S5 по-прежнему комплектуется 3,0-литровым V6 TFSI мощностью 36 л. в паре с 48-вольтовой системой MHEV plus и VTG.
По материалам:
uamotors
Авто
