В Баварии построят высокопроизводительный центр обработки данных для ИИ за 2 млрд евро
В провинции Нижний Альгой на юге Германии появится новый высокопроизводительный центр обработки данных для искусственного интеллекта.
По данным телеканала NTV, стартап Polaris планирует самостоятельно профинансировать проект, вложив примерно 2 миллиарда евро.
«Конечный объем инвестиций в значительной степени зависит от того, сколько клиентов установят свои серверы или арендуют вычислительные мощности», — говорит маркетинг-директор Polaris Марк Газивода.
Круг клиентов пока держится в тайне. Однако уже известно о перспективе партнерства с Nvidia, которая обещает значительные инвестиции в случае успеха деятельности стартапа.
В реализации проекта также посодействует WV Energie, которая предоставит системы для ветровой и солнечной генерации электроэнергии, а также батареи для ее хранения.
Мощность AI-сервера при необходимости может быть увеличена.
Для сравнения: центры обработки данных крупных американских облачных провайдеров, таких как Amazon Web Services (AWS), Google и Microsoft, обычно требуют 100 и более мегаватт энергии.
Справка Finance.ua:
- Стартап из Бремена Polaris был основан в 2019 году в качестве отделения Немецкого аэрокосмического центра (DLR).
- В сферу его разработок входят аэрокосмические решения. К примеру, гиперзвуковой космоплан Aurora.
- Кроме того, Polaris занимается строительством и эксплуатацией центров обработки данных ИИ. На его счету — сооружение крупного облачного сервера в Мюнхене, который сейчас использует компания Deutsche Telekom для хранения данных.
