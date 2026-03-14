0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Баварии построят высокопроизводительный центр обработки данных для ИИ за 2 млрд евро

У Polaris амбициозные планы
У Polaris амбициозные планы, Фото: picture alliance
В провинции Нижний Альгой на юге Германии появится новый высокопроизводительный центр обработки данных для искусственного интеллекта.
По данным телеканала NTV, стартап Polaris планирует самостоятельно профинансировать проект, вложив примерно 2 миллиарда евро.
«Конечный объем инвестиций в значительной степени зависит от того, сколько клиентов установят свои серверы или арендуют вычислительные мощности», — говорит маркетинг-директор Polaris Марк Газивода.
Круг клиентов пока держится в тайне. Однако уже известно о перспективе партнерства с Nvidia, которая обещает значительные инвестиции в случае успеха деятельности стартапа.
В реализации проекта также посодействует WV Energie, которая предоставит системы для ветровой и солнечной генерации электроэнергии, а также батареи для ее хранения.
Мощность AI-сервера при необходимости может быть увеличена.
AI-сервер в Баварии
AI-сервер в Баварии, Изображение создано с помощью ИИ
Для сравнения: центры обработки данных крупных американских облачных провайдеров, таких как Amazon Web Services (AWS), Google и Microsoft, обычно требуют 100 и более мегаватт энергии.
Справка Finance.ua:
  • Стартап из Бремена Polaris был основан в 2019 году в качестве отделения Немецкого аэрокосмического центра (DLR).
  • В сферу его разработок входят аэрокосмические решения. К примеру, гиперзвуковой космоплан Aurora.
  • Кроме того, Polaris занимается строительством и эксплуатацией центров обработки данных ИИ. На его счету — сооружение крупного облачного сервера в Мюнхене, который сейчас использует компания Deutsche Telekom для хранения данных.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
Finance.ua
Место для вашей рекламы
