ТОП-5 стран, из которых Украина больше всего импортирует подержанные авто (инфографика)

Из всех автомобилей, проверенных пользователями carVertical в Украине в 2025 г., 15,2% были импортированы из США, 12,5% из Германии, 10,5% из Польши, 6,8% из Франции и 4,7% из Чешской Республики. Об этом пишет компания-обработчик автомобильных данных carVertical.
Почти четыре пятых подержанных авто в Украине — импортированные
Почти в каждой из исследованных стран (17 из 18) Германия входит в пятерку главных источников импорта автомобилей. Главные места в этом рейтинге также занимают Франция (16 стран), Италия (14) и Бельгия (11), в то же время структуры импорта на разных рынках имеют существенные отличия.
Импортные транспортные средства составляли 78% всех проверенных в Украине автомобилей, в то время как 22% были местными (не импортированными).
«В таких странах как Германия, Франция и Италия, высокоразвитая автомобильная промышленность. Поскольку там продается много новых автомобилей, вполне естественно, что по истечении сроков лизинга часть этих транспортных средств экспортируется в другие страны».
говорит Матас Бузелис, специалист carVertical по исследованиям авторынка.
Пробег и повреждения
Импортный автомобиль может показаться привлекательным вариантом, однако такие транспортные средства часто попадают в серьезные аварии или имеют скрученный пробег.
За счет уменьшения пробега нечестные продавцы повышают стоимость подержанного транспортного средства. В результате доверчивые покупатели не только переплачивают, но и впоследствии могут нести значительные затраты на обслуживание такого авто.
Статистика повреждений также показательна. Среди транспортных средств, импортированных в Украину из США, 91,2% имели записи о повреждениях. Среди автомобилей, импортируемых из Германии, эта доля достигла 79,3%, из Польши — 67,9%, из Чехии — 65,6% и из Франции — 32%.
Не каждый случай повреждения является критическим, однако в любом случае транспортное средство, пострадавшее в серьезной аварии, может быть опасным для вождения.
Самые популярные бренды — самые большие риски
В 2025 г. чаще всего импортированными в Украину были автомобили брендов Volkswagen, Audi, BMW, Renault и Škoda. В общем эти бренды обладают надежной репутацией на вторичном рынке, и их популярность играет на руку нечестным продавцам.