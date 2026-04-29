ТОП-5 стран, из которых Украина больше всего импортирует подержанные авто (инфографика)

Многие украинские водители ищут подержанные авто за рубежом. Хотя даже привлекательный на первый взгляд автомобиль может иметь скрытые серьезные дефекты или подкрученный пробег.

Из всех автомобилей, проверенных пользователями carVertical в Украине в 2025 г., 15,2% были импортированы из США, 12,5% из Германии, 10,5% из Польши, 6,8% из Франции и 4,7% из Чешской Республики. Об этом пишет компания-обработчик автомобильных данных carVertical

Почти четыре пятых подержанных авто в Украине — импортированные

Почти в каждой из исследованных стран (17 из 18) Германия входит в пятерку главных источников импорта автомобилей. Главные места в этом рейтинге также занимают Франция (16 стран), Италия (14) и Бельгия (11), в то же время структуры импорта на разных рынках имеют существенные отличия.

Импортные транспортные средства составляли 78% всех проверенных в Украине автомобилей, в то время как 22% были местными (не импортированными).

«В таких странах как Германия, Франция и Италия, высокоразвитая автомобильная промышленность. Поскольку там продается много новых автомобилей, вполне естественно, что по истечении сроков лизинга часть этих транспортных средств экспортируется в другие страны». говорит Матас Бузелис, специалист carVertical по исследованиям авторынка.

Пробег и повреждения

Импортный автомобиль может показаться привлекательным вариантом, однако такие транспортные средства часто попадают в серьезные аварии или имеют скрученный пробег.

За счет уменьшения пробега нечестные продавцы повышают стоимость подержанного транспортного средства. В результате доверчивые покупатели не только переплачивают, но и впоследствии могут нести значительные затраты на обслуживание такого авто.

Статистика повреждений также показательна. Среди транспортных средств, импортированных в Украину из США, 91,2% имели записи о повреждениях. Среди автомобилей, импортируемых из Германии, эта доля достигла 79,3%, из Польши — 67,9%, из Чехии — 65,6% и из Франции — 32%.

Не каждый случай повреждения является критическим, однако в любом случае транспортное средство, пострадавшее в серьезной аварии, может быть опасным для вождения.

Самые популярные бренды — самые большие риски

В 2025 г. чаще всего импортированными в Украину были автомобили брендов Volkswagen, Audi, BMW, Renault и Škoda. В общем эти бренды обладают надежной репутацией на вторичном рынке, и их популярность играет на руку нечестным продавцам.

Фальшивый пробег

Среди вышеуказанных пяти ведущих брендов Volkswagen имел наибольшую долю авто со сфальсифицированным пробегом — 9,4%. За ним следуют Audi с 9%, Škoda с 9%, BMW с 8,7% и Renault с 6,8%.

Анализ по повреждениям показывает, что среди моделей BMW было больше всего автомобилей с записями о повреждениях — 61,6%. Далее следуют Audi с 59,4%, Škoda с 56,1%, BMW с 53,1% и Renault с 43%.

