Батарея или пробег: на что обращать внимание при покупке подержанного электромобиля

Электромобиль на зарядке
Вокруг подержанных электромобилей до сих пор много стереотипов: мол, батарея быстро стареет, пробег ее добивает, а покупка такого авто — сплошная лотерея. Однако новые исследования показывают: пробег и возраст далеко не единственные, а зачастую и не главные критерии при выборе такого авто. Специалисты Auto.Ria рассказали, на что действительно стоит обращать внимание покупателям.

Батарея

Тяговая батарея — самый дорогой узел электромобиля, поэтому именно она чаще всего волнует покупателей. Однако масштабное исследование британской компании Generational, охватившей более 8 тыс. электромобилей 36 марок, показало: распространенные страхи часто преувеличены.
Средний показатель состояния батарей в исследовании составил 95,15%. Даже в авто в возрасте 8−9 лет медианный уровень остаточной емкости держался на уровне 85%, что выше распространенного гарантийного ориентира в 70% после 8 лет или 150 000 километров.
Это подвергает сомнению миф, что подержанный электрокар почти неизбежно означает близкую и дорогостоящую замену батареи.

Пробег

Еще один распространенный страх — большой пробег. Но эксперты говорят, что цифры на одометре не дают полной картины.
В отчете отмечено: электромобили с пробегом более 160 тыс. км часто демонстрируют 88−95% SoH (остаточной емкости батареи). Более того, в отдельных случаях трехлетние корпоративные автомобили с большим пробегом имели лучшее состояние батареи, чем младшие частные машины с меньшими показателями одометра.
Вывод простой: сам по себе пробег не определяет реальное состояние электромобиля.

Возраст авто

Несмотря на оптимистические результаты, возраст все же не имеет значения. Батареи стареют не только от использования, но и «химически».
Чем старее авто, тем выше шанс наткнуться на аккумулятор с заметным износом, даже если машина мало ездила. Электромобиль, который долго стоял без надлежащего ухода, может иметь проблемы.
«У всех нас есть собственные примеры, когда пролежавший без использования несколько лет телефон после зарядки внезапно перестает держать заряд батареи. Так вот, электромобили в этом плане не очень отличаются: даже не используя их, нужно постоянно следить за состоянием аккумулятора, подзаряжать его до необходимого уровня и выполнять все другие рекомендации производителя», — отмечают эксперты.
Поэтому год выпуска не следует сбрасывать со счетов, но и переоценивать его тоже не следует.
Эксплуатация

Именно способ использования авто эксперты называют одним из ключевых факторов ресурса батареи.
На ее состояние влияют:
  • температурный режим эксплуатации;
  • частота быстрых подзарядок;
  • регулярность зарядки;
  • манера и стиль использования автомобиля.
Например, в электромобиле с небольшим пробегом, который постоянно заряжается на скоростных станциях, батарея может быть хуже, чем в семейном автомобиле с большим пробегом, который заряжался дома в щадящем режиме.
Именно поэтому история эксплуатации часто важнее цифр на одометре.
Что проверять перед покупкой

Главная проблема рынка подержанных электрокаров — не деградация батарей как таковая, а непрозрачность их состояния, говорят в Auto.Ria.
Эксперты советуют перед покупкой обязательно проверять:
  • показатель SoH (State of Health) батареи;
  • историю подзарядок;
  • температурные режимы эксплуатации;
  • сервисную историю;
  • результаты инструментальной диагностики
Фактически проверка батареи для электромобиля сегодня так же важна, как диагностика двигателя или коробки передач в авто с ДВС.
Ранее мы делились расчетами, сколько «служит» электромобиль и выгодно ли его содержание.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоЭлектромобили
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
