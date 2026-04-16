ТОП-10 доступных электромобилей до $10 000

Аналитики Auto.Ria назвали десятку недорогих электромобилей, ведь новые цены на заправочных станциях заставляют водителей обратить на подобные предложения отдельное внимание.
Эксперты отмечают: еще несколько лет назад электромобиль за 10 тыс. долларов выглядел скорее фантазией, чем реальным вариантом. Сегодня ситуация изменилась: на вторичном рынке появилось немало доступных моделей, которые уже стали привычными для украинских дорог и не создают серьезных проблем с обслуживанием.
Впрочем, бюджет до 10 тысяч долларов предусматривает компромиссы. Речь идет преимущественно о новых автомобилях, часто — компактных городских моделях. Но на фоне расходов на горючее даже такие варианты выглядят все более привлекательными.
10. Chevrolet Spark EV
средняя цена: $6500
Двигатель: 130−141 л.с.;
Батарея: 19−21,3 кВт·ч.
Это один из самых доступных вариантов в подборке, отличающийся достаточно мощным электромотором для своих габаритов. Благодаря этому Spark EV хорошо себя чувствует в городе. В то же время, предложений на рынке немного, поэтому выбор ограничен, а дальнейшая перепродажа может быть сложнее.
9. Volkswagen e-Up
Средняя цена: $8698
Двигатель: 82 л.с.
Батарея: 18,7−32,3 кВт·ч.
Этот компакт смотрится более «взрослым» и качественным автомобилем. Хотя мощность здесь более скромная, модель выигрывает за счет материалов и продуманной эргономики.
Это один из самых специфических вариантов в подборке ввиду двухместного формата, но спрос на такие автомобили стабильный.
«Ценителей „Смартов“ сейчас в Украине немало. Поэтому такой автомобиль будет легко найти в хорошем состоянии — и так же быстро продать позже», — говорят аналитики.
7. KIA Soul EV
Средняя цена: $9818
Двигатель: 110 л.с.
Батарея: 27−30 кВт·ч.
Аналитики говорят, что на фоне других моделей это уже почти полноценный семейный автомобиль. Просторный салон и багажник делают его одним из менее компромиссных вариантов по соотношению цены и формата. Однако следует учитывать, что это один из первых электромобилей корейского бренда.
6. Ford Focus Electric
Средняя цена: $6457
Двигатель: 143 л.с.
Батарея: 23−33,5 кВт·ч.
Электрическая версия Focus лишена проблем бензиновых модификаций и предлагает хорошую динамику и комфорт. Запас хода скромный, но для ежедневных поездок этого обычно достаточно.
Один из самых популярных электромобилей в сегменте. Большой выбор на рынке позволяет подобрать вариант под разные потребности — от городских поездок до более долгих маршрутов.
1. Nissan Leaf
Средняя цена: $8859
Двигатель: 109 л.с.
Батарея: 24−30 кВт·ч.
Один из известнейших электромобилей в Украине. Прост в обслуживании и хорошо изучен рынком. При покупке следует внимательно проверять состояние батареи, ведь многие авто активно эксплуатировались, в частности в такси.
Выводы и советы
Сегодня бюджетный электромобиль — это вполне реальный вариант. В то же время даже большие модели не лишены компромиссов, а компактные сити-кары могут быть ограничены в пространстве и функциональности.
Главное, на что стоит обратить внимание — состояние батареи. С возрастом автомобиля риск ее деградации возрастает, и оценивать это только по пробегу недостаточно. Перед покупкой лучше провести профессиональную диагностику. Поиск достойного варианта может занять время, но верный выбор позволит существенно экономить в дальнейшей эксплуатации.