ТОП-10 доступных электромобилей до $10 000

Аналитики Auto.Ria назвали десятку недорогих электромобилей, ведь новые цены на заправочных станциях заставляют водителей обратить на подобные предложения отдельное внимание.

Эксперты отмечают: еще несколько лет назад электромобиль за 10 тыс. долларов выглядел скорее фантазией, чем реальным вариантом. Сегодня ситуация изменилась: на вторичном рынке появилось немало доступных моделей, которые уже стали привычными для украинских дорог и не создают серьезных проблем с обслуживанием.

Впрочем, бюджет до 10 тысяч долларов предусматривает компромиссы. Речь идет преимущественно о новых автомобилях, часто — компактных городских моделях. Но на фоне расходов на горючее даже такие варианты выглядят все более привлекательными.

10. Chevrolet Spark EV

средняя цена: $6500

Двигатель: 130−141 л.с.;

Батарея: 19−21,3 кВт·ч.

Это один из самых доступных вариантов в подборке, отличающийся достаточно мощным электромотором для своих габаритов. Благодаря этому Spark EV хорошо себя чувствует в городе. В то же время, предложений на рынке немного, поэтому выбор ограничен, а дальнейшая перепродажа может быть сложнее.

9. Volkswagen e-Up

Средняя цена: $8698

Двигатель: 82 л.с.

Батарея: 18,7−32,3 кВт·ч.

Этот компакт смотрится более «взрослым» и качественным автомобилем. Хотя мощность здесь более скромная, модель выигрывает за счет материалов и продуманной эргономики.

8. Smart Fortwo Electric Drive

Средняя цена: $4517

Двигатель: 75 л.с.

Батарея: 17,6 кВт·ч.

Это один из самых специфических вариантов в подборке ввиду двухместного формата, но спрос на такие автомобили стабильный.

«Ценителей „Смартов“ сейчас в Украине немало. Поэтому такой автомобиль будет легко найти в хорошем состоянии — и так же быстро продать позже», — говорят аналитики.

7. KIA Soul EV

Средняя цена: $9818

Двигатель: 110 л.с.

Батарея: 27−30 кВт·ч.

Аналитики говорят, что на фоне других моделей это уже почти полноценный семейный автомобиль. Просторный салон и багажник делают его одним из менее компромиссных вариантов по соотношению цены и формата. Однако следует учитывать, что это один из первых электромобилей корейского бренда.

6. Ford Focus Electric

Средняя цена: $6457

Двигатель: 143 л.с.

Батарея: 23−33,5 кВт·ч.

Электрическая версия Focus лишена проблем бензиновых модификаций и предлагает хорошую динамику и комфорт. Запас хода скромный, но для ежедневных поездок этого обычно достаточно.

5. Renault Kangoo Z.E.

Средняя цена: $7150

Двигатель: 60 л.с.

Батарея: 22−33 кВт·ч.

Единственный вариант подборки, ориентированный на бизнес. Подходит для перевозок в черте города. Запас хода небольшой, но для повседневной работы на коротких маршрутах является рациональным вариантом.

4. Fiat 500e

Средняя цена: $8180;

Двигатель: 113 л.с.;

Батарея: 24 кВт·ч.

Электрическая версия Fiat 500e добавляет к имиджу еще и практичность — без затрат на топливо и проблем с трансмиссией, характерных для бензиновых версий.

3. Mitsubishi i-MiEV

Средняя цена: $5379

Двигатель: 67 л.с.

Батарея: 16 кВт·ч.

Максимально простой и доступный электрокар. Его главный плюс — цена. В то же время, запас хода ограничен, поэтому для дальних поездок он не подходит.

2. Renault Zoe

Средняя цена: $9512

Двигатель: 88−136 л.с.

Батарея: 22−52 кВт·ч.

Один из самых популярных электромобилей в сегменте. Большой выбор на рынке позволяет подобрать вариант под разные потребности — от городских поездок до более долгих маршрутов.

1. Nissan Leaf

Средняя цена: $8859

Двигатель: 109 л.с.

Батарея: 24−30 кВт·ч.

Один из известнейших электромобилей в Украине. Прост в обслуживании и хорошо изучен рынком. При покупке следует внимательно проверять состояние батареи, ведь многие авто активно эксплуатировались, в частности в такси.

Выводы и советы

Сегодня бюджетный электромобиль — это вполне реальный вариант. В то же время даже большие модели не лишены компромиссов, а компактные сити-кары могут быть ограничены в пространстве и функциональности.

Главное, на что стоит обратить внимание — состояние батареи. С возрастом автомобиля риск ее деградации возрастает, и оценивать это только по пробегу недостаточно. Перед покупкой лучше провести профессиональную диагностику. Поиск достойного варианта может занять время, но верный выбор позволит существенно экономить в дальнейшей эксплуатации.

