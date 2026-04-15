Мерседес представил электрический флагман (фото) 15.04.2026, 01:22 — Технологии&Авто

Флагманский электромобиль Mercedes EQS 2026 года

Компания Mercedes-Benz представила обновленный флагманский электроседан EQS в 2026 году. Модель получила более современный дизайн, более мощные силовые установки и значительно увеличенный запас хода, который теперь превышает 900 км.

Новинку представили в Штутгарте, а в ближайшее время она появится на европейском рынке. Стоимость стартует от 94 403 до 134 732 евро.

Новый дизайн и светотехника

После обновления EQS получил измененную переднюю часть, исполненную в стиле новых моделей бренда.

Среди ключевых изменений:

имитация радиаторной решетки;

новая оптика с фирменными трехлучевыми звездами;

дальность света фар — до 600 м.

Интерьер и технологии

В салоне появились как дизайнерские, так и технологические новшества. Главная опция — новый руль-штурвал, который предлагают как альтернативу классическому.

Также модель получила:

трехсекционный дисплей во всю ширину передней панели;

обновленную мультимедийную систему с искусственным интеллектом;

усовершенствованный автопилот для парковки;

улучшенная система полуавтономного движения.

Мощность и технические характеристики

Обновленный EQS предлагают с несколькими вариантами силовых установок:

задний привод — 367 л. с.;

полный привод — 476 л. с.;

полный привод — 585 л. с.

Спортивные версии от AMG представят позже.

В базовое оснащение входят пневмоподвеска и система управляемых задних колес, что улучшает маневровость.

Запас хода и зарядка

Одним из основных обновлений является увеличенная емкость батареи и улучшенная эффективность.

Основные параметры:

батареи на 112 и 122 кВт·ч;

максимальный запас хода — до 926 км;

800-вольтная архитектура;

быстрая зарядка до 350 кВт (до 320 км в 10 минут).

Кроме того, электромобиль поддерживает функцию питания внешних устройств — фактически может работать в качестве резервного источника энергии для дома.

