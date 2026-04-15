Мерседес представил электрический флагман (фото)
Компания Mercedes-Benz представила обновленный флагманский электроседан EQS в 2026 году. Модель получила более современный дизайн, более мощные силовые установки и значительно увеличенный запас хода, который теперь превышает 900 км.
Новинку представили в Штутгарте, а в ближайшее время она появится на европейском рынке. Стоимость стартует от 94 403 до 134 732 евро.
Новый дизайн и светотехника
После обновления EQS получил измененную переднюю часть, исполненную в стиле новых моделей бренда.
Среди ключевых изменений:
- имитация радиаторной решетки;
- новая оптика с фирменными трехлучевыми звездами;
- дальность света фар — до 600 м.
Интерьер и технологии
В салоне появились как дизайнерские, так и технологические новшества. Главная опция — новый руль-штурвал, который предлагают как альтернативу классическому.
Также модель получила:
- трехсекционный дисплей во всю ширину передней панели;
- обновленную мультимедийную систему с искусственным интеллектом;
- усовершенствованный автопилот для парковки;
- улучшенная система полуавтономного движения.
Мощность и технические характеристики
Обновленный EQS предлагают с несколькими вариантами силовых установок:
- задний привод — 367 л. с.;
- полный привод — 476 л. с.;
- полный привод — 585 л. с.
Спортивные версии от AMG представят позже.
В базовое оснащение входят пневмоподвеска и система управляемых задних колес, что улучшает маневровость.
Запас хода и зарядка
Одним из основных обновлений является увеличенная емкость батареи и улучшенная эффективность.
Основные параметры:
- батареи на 112 и 122 кВт·ч;
- максимальный запас хода — до 926 км;
- 800-вольтная архитектура;
- быстрая зарядка до 350 кВт (до 320 км в 10 минут).
Кроме того, электромобиль поддерживает функцию питания внешних устройств — фактически может работать в качестве резервного источника энергии для дома.
