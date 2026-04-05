Mercedes отзовет A-Class из-за дефекта дверного механизма Вчера 04:18

Mercedes-Benz отзывает три автомобиля A-Class

Mercedes-Benz объявил об отзыве трех автомобилей A-Class, выпущенных в 2025 году. Причиной послужила возможная ошибка при сборе дверного механизма, которая может повлиять на безопасность пассажиров. Компания подчеркивает, что речь идет об ограниченном количестве автомобилей, но даже небольшой риск требует немедленного реагирования, чтобы предотвратить потенциальные инциденты.

Об этом пишет uamotors.

Читайте также Ford отзывает почти 255 тыс. внедорожников

По данным производителя, кабель, соединяющий ручку двери с внутренним механизмом открывания, мог быть установлен неправильно. В таком случае кабель может отсоединиться во время эксплуатации, поэтому дверь нельзя будет открыть изнутри.

Это представляет серьезную опасность в экстренных ситуациях, поскольку пассажиры не смогут покинуть автомобиль, что значительно повышает вероятность травм в случае аварии или пожара.

Mercedes-Benz уже начал информировать владельцев пострадавших автомобилей и приглашает их в сервисные центры для устранения дефекта.

Работы будут выполнены без каких-либо затрат для клиентов, что позволит быстро и безопасно решить проблему. Компания отмечает, что безопасность всегда в приоритете, и такие профилактические отзывы — стандартная практика в ​​автомобильной отрасли.

Отзыв также затрагивает новые автомобили 2026 года в ограниченном количестве, поскольку производитель стремится предотвратить распространение дефекта на будущие модели.

Это демонстрирует ответственность Mercedes-Benz в вопросах контроля качества и готовности своевременно реагировать на потенциальные угрозы безопасности пассажиров, обеспечивая надежность и доверие к бренду.





uamotors По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.