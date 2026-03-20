0 800 307 555
ру
Toyota отзывает 144 тыс. автомобилей Lexus — причина в камере

Технологии&Авто
21
Lexus NX – среди моделей, которые отзывает Toyota
Toyota объявила об отзыве около 144 200 негибридных автомобилей Lexus в США. Компания охватывает модели NX 2022−2025 годов, RX 2023−2026 и TX 2024−2026.
Причиной стала программная ошибка, из-за которой во время включения задней передачи может исчезать изображение с камеры заднего вида на экране мультимедийной системы.

В чем проблема и риски

Неисправность связана с программным обеспечением парковочной системы. Она может проявляться двумя способами:
  • изображение с камеры зависает на несколько секунд;
  • картинка не появляется вовсе.
Такой дефект нарушает требования федерального стандарта безопасности FMVSS 111, регулирующего заднюю видимость. В США камеры заднего вида обязательны для всех новых авто с 2018 года, поэтому даже кратковременный сбой считается основанием для отзыва.
По данным специалистов, проблема может возникать, если заднюю передачу включают сразу после запуска двигателя или после повторного включения зажигания.

Как решат проблему

Для автомобилей, подпадающих под отзыв, дилеры Lexus бесплатно:
  • обновят программное обеспечение камеры заднего вида;
  • при необходимости полностью заменят камеру.
Владельцев планируют сообщить официально до середины мая 2026 года.

Как проверить автомобиль

Проверить, подпадает ли авто под отзыв, можно онлайн — по VIN-коду или номерному знаку на официальных сайтах Lexus или регулятора. Также доступна консультация через службу поддержки Lexus.
Что делать владельцам

Автовладельцам советуют не ждать официального сообщения, а самостоятельно обратиться к дилеру.
До устранения неисправности следует:
  • перед движением задним ходом проверять ситуацию вокруг авто визуально;
  • двигаться медленно, особенно на парковках, во дворах и возле пешеходов;
  • предварительно проверить VIN-код и записаться на обслуживание.
Все работы в рамках отзыва будут производиться бесплатно для владельцев.
По материалам:
autoporady.com
АвтоЛегковые автомобилиТехнологии
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems