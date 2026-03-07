0 800 307 555
Lexus снимает с производства свой первый электромобиль

Lexus UX 300e скоро снимут с производства
Lexus UX 300e скоро снимут с производства, Фото: Lexus
Компания Lexus постепенно приостанавливает продажи электрического кроссовера Lexus UX 300e. Модель уже исчезла с домашнего японского рынка, а также больше не предлагается в Великобритании, большинстве стран Европейского Союза и Австралии.
Об этом сообщает Carscoops.
Процесс проходит без громких заявлений: автопроизводитель пока официально не объявил о завершении производства. В то же время, новое поколение электрической версии UX пока не анонсировано.
Причины такого решения выглядят вполне прагматичными. Представленный в 2019 году UX 300e стал первым серийным электромобилем Lexus, однако так и не смог добиться значительных объемов продаж. К примеру, в Великобритании реализовали всего около 3400 таких кроссоверов.
Модель критиковали за высокую стартовую цену от €50 000 и ограниченный запас хода. Батарея емкостью 54,3 кВт·ч обеспечивала примерно 300 км пробега, что на фоне конкурентов выглядело скромно.
Дополнительным минусом стал устаревший зарядный порт стандарта CHAdeMO, постепенно вытесняемый более современными решениями.
Учитывая, что электрическому UX исполнилось уже семь лет, завершение его жизненного цикла выглядит закономерным.
В модельной линейке бренда остается более современный и технологичный электрокроссовер Lexus RZ, который и в дальнейшем будет представлять марку в сегменте полностью электрических авто.
По материалам:
Корреспондент.net
Авто
Payment systems