Lexus, Mercedes, BMW и Toyota поставляются в россию по серым схемам, несмотря на запрет — Reuters

Десятки тысяч машин от японских Toyota и Mazda до немецких моделей класса люкс экспортируются в рф в рамках схем так называемого серого рынка.

россия продолжает получать автомобили западных брендов через Китай, несмотря на санкции и официальные заявления производителей о прекращении поставок.

Об этом сообщает Reuters.

Как работает схема

По данным издания, десятки тысяч машин от японских Toyota и Mazda до немецких моделей класса люкс экспортируются в рф в рамках схем так называемого серого рынка. Часть автомобилей производят в Китае на совместных предприятиях международных компаний, другие завозят туда из третьих стран, а уже оттуда переправляют в россию.

Распространенной практикой стало оформление новых автомобилей как подержанных. Дилеры в Китае регистрируют машины как проданные на внутреннем рынке, после чего переклассифицируют их и экспортируют.

«Таким образом легче экспортировать», — объяснила Чжан Ай Цзюнь, бывший экспортер автомобильной компании в провинции Сычуань.

По данным российской аналитической компании Autostat, импорт из Китая занимает все большую долю среди всех западных и японских автомобилей, зарегистрированных в рф. С 2023 года количество таких машин, произведенных в Китае, выросло более чем вдвое.

В 2025 году они составляют почти половину из около 130 тысяч автомобилей брендов из введенных санкций.

Всего с начала полномасштабной войны в Украине в россии продано более 700 тысяч автомобилей иностранных брендов из стран, официально ограничивших сотрудничество с рф.

Данные Autostat показали, что в прошлом году в россии было зарегистрировано около 47 000 новых автомобилей BMW, Mercedes, Volkswagen, Lexus, Audi, Porsche и Skoda.

Что говорят автопроизводители

В Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen заявили, что запретили экспорт автомобилей в россию и пытаются предотвращать несанкционированные поставки. В то же время, компании признали, что контролировать дальнейшее движение машин сложно.

В BMW подчеркнули, что если автомобили попадают в рф через серый импорт, то «это происходит вне их сферы влияния — и также явно против их воли».

Эксперт по санкционному праву Себастиан Беннинк отметил, что полностью перекрыть такие схемы практически невозможно.

«Существует так много способов обойти санкции, что почти невозможно предотвратить попадание определенных автомобилей в россию», — отметил он.

