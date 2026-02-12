ТОП-5 городов в Нидерландах, самых комфортных для жизни
Эксперты рассказали, какие города в Нидерландах будут самыми комфортными для жизни, пишет 24tv.ua.
Роттердам
Роттердам — второй по величине город после столицы страны. В отличие от многих других населенных пунктов, он выглядит очень современно, ведь во время Второй мировой войны значительная его часть была разрушена и затем восстановлена.
Этот оживленный многокультурный мегаполис славится невероятным количеством развлечений и достопримечательностей. Если же говорить об аренде жилья, то город занимает 4-е место по стоимости, уступая Амстердаму, Утрехту и Гааге, пишет Expatica.
Многие экспаты выбирают для жизни районы вблизи центра города, таких как Кралинген, Роттердам-Норд или Коп-ван-Зюйд. Но любителям зелени и покоя можно обратить внимание на более отдаленный Хиллегерсберг.
Утрехт
Утрехт — самый старый город Нидерландов, который часто также упоминают под названием «маленький Амстердам». Понять, откуда взялось это название, несложно: город пересекают десятки извивающихся вокруг исторического центра каналов, пишет Dutch Review.
Утрехт расположен в центре материковой части Нидерландов, и это означает, что город имеет прекрасное сообщение с другими крупными населенными пунктами — Роттердамом, Гаагой и Амстердамом.
Гарлем
Этот небольшой городок на северо-западе страны очень удобно расположен недалеко от столицы. Он по праву считается одним из самых привлекательных городов в Нидерландах. Там удачно сочетаются извилистые водные пути, средневековые домики и мощеные улицы.
Стоимость жилья в Гарлеме меньше, чем в больших городах, но все еще остается достаточно высокой из-за близости к столице. Однако бюджетные варианты можно найти в пригородах.
Лейден
Этот город — дом старейшего университета страны, и сейчас он также привлекает тысячи студентов каждый год. Здесь — центр знаний Нидерландов. К слову, в этом небольшом городке есть как минимум 13 музеев.
Самое дешевое жилье можно найти в новых районах Меренвейк и Стивенсхоф — они могут подойти для семей.
Маастрихт
Это исторический город на юге Нидерландов и столица провинции Лимбург. Он раскинулся по берегам реки Маас, и здесь сочетаются не только средневековая архитектура, но и невероятные виды.
Кроме того, благодаря близости Бельгии и Германии в городе царит интересная многокультурная атмосфера. Кстати, Маастрихт имеет второе по величине количество памятников национального наследия в стране после Амстердама, в том числе старейший мост страны, базилику Синт-Серваасбазилик
и т. д.
