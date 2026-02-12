0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-6 шагов при смене работы

Личные финансы
24
ТОП-6 шагов при смене работы
ТОП-6 шагов при смене работы
Если вы планируете сменить работу, февраль — идеальный месяц для активных откликов, прохождения финальных этапов собеседований и переговоров о зарплате.
Эксперты подготовили анализ, как не прогадать или сделать неправильный шаг, пишет budni.robota.ua.
В марте компании обычно закрывают первый квартал и подводят промежуточные итоги. Часто вакансии нужно закрыть в сжатые сроки, так что сильные кандидаты становятся особенно ценными. Поэтому март — удачное время для увольнения, если у вас уже есть офер или согласовали дату выхода на новую работу.
Читайте также
Правильные шаги к увольнению.

1. Финансовая подушка

Даже если у вас уже есть офер, стоит помнить: обстоятельства могут меняться, как и планы работодателя. Минимум, дающий чувство безопасности, — это 1−2 месяца текущих расходов, оптимально — 3 месяца.
Финансовая подушка позволяет не соглашаться на токсичное руководство, непрозрачные выплаты или несоответствующие условия и уйти при первой же возможности.

2. Офер в письменном виде

Если увольняетесь не для паузы или переосмысления, а планируете сразу переходить на новую работу, важно иметь офер в письменном формате. В нем должны быть четко зафиксированы ключевые условия: название должности, уровень заработной платы, дата выхода, формат работы, длительность испытательного срока и его условия.
Читайте также

3. Правильный момент для разговора

Об уходе лучше сообщать в начале рабочего дня — не в разгар дедлайнов и не накануне важной презентации или отчета.
Оптимальный формат — личный разговор с руководителем. Без публичных заявлений в чатах, ультиматумов или демонстративных жестов. Спокойный тон и конфиденциальность работают на вашу репутацию.

4. Кратко и без драмы

Уведомление об увольнении не должно звучать как оправдание, жалоба или попытка «выторговать» лучшие условия. Решение уже принято, и вы просто корректно озвучиваете его.
Пример нейтральной формулировки: «Спасибо за опыт и возможности. Я принял решение сменить работу. Готов (а) корректно передать дела и завершить ключевые задачи до даты увольнения».

5. Передайте дела профессионально

Даже если вам хочется поскорее покинуть компанию, важно завершить все четко и корректно, чтобы после вас не осталось вопросов или незакрытых задач.
Подготовьте список текущих задач, доступов, документов, паролей (в рамках правил компании), краткие инструкции и статусы проектов. Передайте эти материалы руководителю или коллеге, который примет ваш участок работы.

6. Не сжигайте мосты

Даже если период работы в компании был сложным, профессионализм всегда выигрывает. Рынок труда тесный. Позже вы можете снова пересечься с этими людьми или получить рекомендацию именно от них.
Место для вашей рекламы
Напомним, среди работодателей в 2025 году заметно возрос спрос на менеджеров по работе с клиентами в сфере торговли. Также значительный рост вакансий зафиксирован для машинистов экскаватора, помощников повара, прорабов и операторов колл-центров.
Несмотря на обстрелы, длительные отключения света и отопления, перебои в работе общественного транспорта, украинцы активно искали работу.
В январе работодатели разместили на сервисе 98 898 вакансий — рекордный показатель для этого месяца за последние пять лет. Уже это свидетельствует о том, что даже при всех трудностях дефицит кадров не позволяет компаниям останавливать наем.

Справка Finance.ua:

  • Часто украинцы сталкиваются с тем, что в вакансиях работодатели не указывают размер заработной платы. И для многих соискателей это уже повод пройти мимо и не отправлять резюме. Наибольшее количество респондентов (32%) отметили, что не откликаются на вакансии, если в них не указан уровень оплаты.
По материалам:
Finance.ua
Работа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems