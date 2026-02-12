ТОП-6 шагов при смене работы Сегодня 21:00 — Личные финансы

ТОП-6 шагов при смене работы

Если вы планируете сменить работу, февраль — идеальный месяц для активных откликов, прохождения финальных этапов собеседований и переговоров о зарплате.

Эксперты подготовили анализ, как не прогадать или сделать неправильный шаг

В марте компании обычно закрывают первый квартал и подводят промежуточные итоги. Часто вакансии нужно закрыть в сжатые сроки, так что сильные кандидаты становятся особенно ценными. Поэтому март — удачное время для увольнения, если у вас уже есть офер или согласовали дату выхода на новую работу.

Правильные шаги к увольнению.

1. Финансовая подушка

Даже если у вас уже есть офер, стоит помнить: обстоятельства могут меняться, как и планы работодателя. Минимум, дающий чувство безопасности, — это 1−2 месяца текущих расходов, оптимально — 3 месяца.

Финансовая подушка позволяет не соглашаться на токсичное руководство, непрозрачные выплаты или несоответствующие условия и уйти при первой же возможности.

2. Офер в письменном виде

Если увольняетесь не для паузы или переосмысления, а планируете сразу переходить на новую работу, важно иметь офер в письменном формате. В нем должны быть четко зафиксированы ключевые условия: название должности, уровень заработной платы, дата выхода, формат работы, длительность испытательного срока и его условия.

3. Правильный момент для разговора

Об уходе лучше сообщать в начале рабочего дня — не в разгар дедлайнов и не накануне важной презентации или отчета.

Оптимальный формат — личный разговор с руководителем. Без публичных заявлений в чатах, ультиматумов или демонстративных жестов. Спокойный тон и конфиденциальность работают на вашу репутацию.

4. Кратко и без драмы

Уведомление об увольнении не должно звучать как оправдание, жалоба или попытка «выторговать» лучшие условия. Решение уже принято, и вы просто корректно озвучиваете его.

Пример нейтральной формулировки: «Спасибо за опыт и возможности. Я принял решение сменить работу. Готов (а) корректно передать дела и завершить ключевые задачи до даты увольнения».

5. Передайте дела профессионально

Даже если вам хочется поскорее покинуть компанию, важно завершить все четко и корректно, чтобы после вас не осталось вопросов или незакрытых задач.

Подготовьте список текущих задач, доступов, документов, паролей (в рамках правил компании), краткие инструкции и статусы проектов. Передайте эти материалы руководителю или коллеге, который примет ваш участок работы.

6. Не сжигайте мосты

Даже если период работы в компании был сложным, профессионализм всегда выигрывает. Рынок труда тесный. Позже вы можете снова пересечься с этими людьми или получить рекомендацию именно от них.

Напомним, среди работодателей в 2025 году заметно возрос спрос на менеджеров по работе с клиентами в сфере торговли. Также значительный рост вакансий зафиксирован для машинистов экскаватора, помощников повара, прорабов и операторов колл-центров.

Несмотря на обстрелы, длительные отключения света и отопления, перебои в работе общественного транспорта, украинцы активно искали работу.

В январе работодатели разместили на сервисе 98 898 вакансий — рекордный показатель для этого месяца за последние пять лет. Уже это свидетельствует о том, что даже при всех трудностях дефицит кадров не позволяет компаниям останавливать наем.

Справка Finance.ua:

Часто украинцы сталкиваются с тем, что в вакансиях работодатели не указывают размер заработной платы. И для многих соискателей это уже повод пройти мимо и не отправлять резюме. Наибольшее количество респондентов (32%) отметили, что не откликаются на вакансии, если в них не указан уровень оплаты.

